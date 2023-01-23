***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
23.01.2023 06:23
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16 Ocak 2023 tarihinde onaylanmış olan Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin tadil edilmiş 8.maddesi Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20 Ocak 2023 tarihinde tescil edilmiş ve 20 Ocak 2023 tarihli ve 10752 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103604
BIST
12:395.563
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 72,27
|Açılış
|: 5.514
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|Önceki Kapanış
|: 5.490
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5.563
En Düşük
5.502
12:3918,8087
En Yüksek
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|: 0,01%
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|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0450
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18,8424
En Düşük
18,7516
12:3920,5442
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 1.165,45
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1.171,72
En Düşük
1.160,37
BIST En Aktif Hisseler12:39
|GZNMI
|16,75
|55.219.441
|% 9,98
|
|ONCSM
|66,15
|3.396.273
|% 9,98
|
|EYGYO
|22,06
|269.599.219
|% 9,97
|
|SOKE
|16,02
|671.023.327
|% 9,95
|
|RODRG
|47,08
|25.938.322
|% 9,08
|
|GESAN
|229,60
|273.661.917
|% -4,53
|
|PRDGS
|9,02
|29.058.305
|% -4,14
|
|KONTR
|155,20
|110.548.645
|% -3,90
|
|ALFAS
|243,40
|92.060.796
|% -3,83
|
|BNTAS
|7,18
|51.927.042
|% -3,75
|
|SOKE
|16,02
|671.023.327
|% 9,95
|
|PGSUS
|533,70
|658.182.722
|% 2,24
|
|ODAS
|9,10
|480.897.436
|% 2,59
|
|ENJSA
|36,68
|429.104.869
|% 2,12
|
|GESAN
|229,60
|273.661.917
|% -4,53
|
|ODAS
|9,10
|480.897.436
|% 2,59
|
|SOKE
|16,02
|671.023.327
|% 9,95
|
|IHLGM
|1,22
|37.802.730
|% 5,17
|
|PLTUR
|15,29
|188.721.795
|% 6,25
|
|EYGYO
|22,06
|269.599.219
|% 9,97
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8062
|18,8087
|% 0,01
|
|Euro
|20,5349
|20,5442
|% 0,64
|
|Sterlin
|23,2725
|23,3892
|% 0,14
|
|Frank
|20,3960
|20,5189
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9938
|5,0189
|% -0,01
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-2,86
|
|Altın Gr.
|1.164
|1.164
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|7.845
|7.963
|-11,00
|
|Tam
|7.895
|7.943
|-45,00
|
|Yarım
|3.856
|3.887
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.928
|1.943
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,80
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,37
|-0,11
|
|B. Petrol
|88,05
|88,05
|0,42
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