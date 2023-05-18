***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
18.05.2023 18:27
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 12 Nisan 2023 tarihli kararı kapsamında Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 2.993.368.582,10 TL artırılarak 2.302.591.217 TL'den 5.295.959.799,10 TL'ye yükseltilmesine ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 8.maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17 Nisan 2023 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152482
BIST
18:054.502
En Yüksek
|Değişim
|: -3,43%
|| -159,95
|Açılış
|: 4.682
|
|Önceki Kapanış
|: 4.662
|
4.700
En Düşük
4.489
18:0519,7953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0384
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2800
|
19,8012
En Düşük
19,6437
18:0521,3253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1191
|Açılış
|: 22,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9000
|
21,4540
En Düşük
21,2329
18:051.245,91
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -12,84
|Açılış
|: 1.245,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.258,74
|
1.262,45
En Düşük
1.242,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAMAT
|32,14
|195.701.861
|% 9,99
|
|DOBUR
|35,32
|14.510.255
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|ALFAS
|318,80
|796.528.395
|% -9,99
|
|AVHOL
|30,58
|466.995.186
|% -9,95
|
|AKYHO
|1,87
|27.621.307
|% -9,66
|
|DGGYO
|25,90
|80.265.652
|% -9,63
|
|GOKNR
|11,45
|211.948.501
|% -8,98
|
|THYAO
|132,60
|5.812.137.864
|% -3,28
|
|ISCTR
|10,78
|2.853.136.630
|% -3,58
|
|KCHOL
|78,00
|2.744.230.546
|% -3,82
|
|ASTOR
|48,80
|2.715.862.876
|% -5,97
|
|AKBNK
|14,98
|2.613.191.341
|% -3,85
|
|EKGYO
|6,07
|1.925.515.627
|% -5,30
|
|ISCTR
|10,78
|2.853.136.630
|% -3,58
|
|YKBNK
|9,10
|2.116.299.169
|% -2,78
|
|AKBNK
|14,98
|2.613.191.341
|% -3,85
|
|DOHOL
|8,43
|1.221.580.241
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7914
|19,7953
|% 0,19
|
|Euro
|21,3156
|21,3253
|% -0,56
|
|Sterlin
|24,5119
|24,6349
|% -0,32
|
|Frank
|21,8029
|21,9342
|% -0,43
|
|Riyal
|5,2627
|5,2891
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-25,05
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|-13,88
|
|Cumhuriyet
|9.100
|9.237
|44,00
|
|Tam
|9.052
|9.288
|35,88
|
|Yarım
|4.453
|4.604
|19,00
|
|Çeyrek
|2.220
|2.295
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,94
|14,97
|-0,13
|
|B. Petrol
|75,70
|75,70
|-1,26
|
Seans Raporu
18:05
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17:57GESAN
Yüzde -6.77 oranında düşüşle 53.00 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 492, 526 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -165, 89 kaybederek (% -3.22 ) 4, 980
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17:56XU100
Endeks 4, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 05 altında . İşlem hacmi 50, 215.00 milyon TL de
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17:56AVHOL
Yüzde -7.60 oranında düşüşle 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 057, 056 adet işlem
-
17:55KOZAL
Yüzde -6.74 oranında düşüşle 18.14 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 226, 428 adet işlem