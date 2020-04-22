***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
22.04.2020 15:28
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5.Maddesinin, "Sermaye" başlıklı 8.Maddesinin ve "Çeşitli Menkul Değerlerin Çıkartılması" başlıklı 10.Maddesinin tadil edilmiş şekli Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14 Nisan 2020 tarihinde tescil edilmiş ve 20 Nisan 2020 tarih, 10062 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Son değişiklikleri içeren güncel esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
5 14/04/2020 20/04/2020 10062
8 14/04/2020 20/04/2020 10062
10 14/04/2020 20/04/2020 10062
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839823
BIST
16:5998.604
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 984,52
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
16:596,9992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0205
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9571
16:597,5946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0216
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5575
16:59384,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 6,18
|Açılış
|: 384,41
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
385,05
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|78,65
|58.139.443
|% 10,00
|
|LINK
|31,24
|18.127.847
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|204.635
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|146.541
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|6.238.352
|% 10,00
|
|IHGZT
|4,70
|39.796
|% -5,81
|
|ATAGY
|3,82
|15.024.099
|% -5,68
|
|CEOEM
|3,31
|27.390.199
|% -5,43
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|ITTFH
|2,53
|9.638.517
|% -4,89
|
|GARAN
|8,14
|838.921.621
|% -0,49
|
|SASA
|8,87
|539.389.774
|% 6,74
|
|ECILC
|4,78
|510.435.287
|% 2,80
|
|SOKM
|10,63
|492.673.434
|% 9,93
|
|ASELS
|26,98
|366.540.003
|% 0,07
|
|DOHOL
|1,82
|274.600.734
|% 5,81
|
|KARSN
|1,58
|193.497.803
|% 4,64
|
|YKBNK
|2,01
|245.676.313
|% 1,01
|
|GSRAY
|2,70
|313.706.228
|% 6,30
|
|ECILC
|4,78
|510.435.287
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5996
|8,6427
|% 0,59
|
|Frank
|7,1897
|7,2330
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8532
|1,8625
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|20,23
|
|Altın Gr.
|384
|384
|5,72
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.523
|38,90
|
|Tam
|2.528
|2.588
|39,80
|
|Yarım
|1.232
|1.263
|19,40
|
|Çeyrek
|618
|632
|9,70
|
|Gümüş.Ons
|14,98
|15,02
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,04
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|B. Petrol
|21,44
|21,44
|2,11
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