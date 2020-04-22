***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5.Maddesinin, "Sermaye" başlıklı 8.Maddesinin ve "Çeşitli Menkul Değerlerin Çıkartılması" başlıklı 10.Maddesinin tadil edilmiş şekli Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14 Nisan 2020 tarihinde tescil edilmiş ve 20 Nisan 2020 tarih, 10062 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Son değişiklikleri içeren güncel esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No5 14/04/2020 20/04/2020 100628 14/04/2020 20/04/2020 1006210 14/04/2020 20/04/2020 10062http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839823BIST