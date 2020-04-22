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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme

22.04.2020 15:28
GÜNCEL HABERLER



***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Esas Sözleşme

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Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5.Maddesinin, "Sermaye" başlıklı 8.Maddesinin ve "Çeşitli Menkul Değerlerin Çıkartılması" başlıklı 10.Maddesinin tadil edilmiş şekli Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14 Nisan 2020 tarihinde tescil edilmiş ve 20 Nisan 2020 tarih, 10062 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Son değişiklikleri içeren güncel esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
5 14/04/2020 20/04/2020 10062
8 14/04/2020 20/04/2020 10062
10 14/04/2020 20/04/2020 10062



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839823


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Tam 2.528 2.588 39,80  
Yarım 1.232 1.263 19,40  
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