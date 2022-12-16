***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
16.12.2022 18:17
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin güncel hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 16/12/2022 16/12/2022 10727
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088137
BIST
17:595.214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 25,47
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
17:5918,6412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0024
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
17:5919,8205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
|: 19,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
17:591.073,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,76
|Açılış
|: 1.073,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.075,31
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKSN
|25,30
|9.642.402
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|26.523.957
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.862.918
|% 9,99
|
|SKBNK
|3,20
|1.442.017.716
|% 9,97
|
|ATEKS
|122,40
|61.193.060
|% 9,97
|
|VKING
|20,88
|4.751.242
|% -10,00
|
|EUREN
|14,33
|1.048.937.124
|% -9,99
|
|ALFAS
|287,60
|330.868.764
|% -9,98
|
|RALYH
|39,34
|168.716.192
|% -9,98
|
|COSMO
|80,05
|4.753.229
|% -9,96
|
|PETKM
|19,18
|8.998.331.600
|% 5,50
|
|THYAO
|139,30
|7.068.350.765
|% -0,57
|
|VAKBN
|12,52
|6.577.014.361
|% 9,15
|
|YKBNK
|11,75
|6.019.411.862
|% -0,76
|
|AKBNK
|18,65
|5.284.909.518
|% 0,81
|
|EKGYO
|8,22
|5.050.980.113
|% 4,31
|
|VAKBN
|12,52
|6.577.014.361
|% 9,15
|
|YKBNK
|11,75
|6.019.411.862
|% -0,76
|
|PETKM
|19,18
|8.998.331.600
|% 5,50
|
|SKBNK
|3,20
|1.442.017.716
|% 9,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6386
|18,6412
|% -0,01
|
|Euro
|19,8065
|19,8205
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,6208
|22,7343
|% -0,07
|
|Frank
|19,9378
|20,0579
|% -0,29
|
|Riyal
|4,9422
|4,9670
|% -0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|12,75
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.075
|9,30
|
|Cumhuriyet
|7.190
|7.298
|20,00
|
|Tam
|7.250
|7.307
|49,00
|
|Yarım
|3.511
|3.572
|24,00
|
|Çeyrek
|1.761
|1.786
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,91
|13,93
|0,09
|
|B. Petrol
|79,18
|79,18
|-2,03
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 5.17 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 678 adet işlem
-
17:58CCOLA
Yüzde 6.20 oranında artışla 208.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 163 adet işlem
-
17:57VKGYO
Yüzde 6.76 oranında artışla 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 978, 337 adet işlem
-
17:56KAPLM
Yüzde 5.77 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 212 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 105, 487.00 milyon TL de