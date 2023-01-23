***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
23.01.2023 06:23
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin güncel hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 20/01/2023 20/01/2023 10752
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103605
BIST
11:265.558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 67,69
|Açılış
|: 5.514
|
|Önceki Kapanış
|: 5.490
|
5.560
En Düşük
5.502
11:2618,8056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0018
|Açılış
|: 19,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0450
|
18,8424
En Düşük
18,7516
11:2620,7500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0950
|Açılış
|: 20,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6550
|
20,7600
En Düşük
20,7500
11:261.161,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,89
|Açılış
|: 1.161,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.165,45
|
1.171,72
En Düşük
1.160,37
BIST En Aktif Hisseler11:26
|GUBRF
|370,30
|1.146.199.228
|% 9,98
|
|ONCSM
|66,15
|3.115.268
|% 9,98
|
|EYGYO
|22,06
|266.159.602
|% 9,97
|
|SOKE
|16,02
|650.787.712
|% 9,95
|
|ASUZU
|194,60
|220.490.413
|% 9,33
|
|SASA
|112,30
|371.403.394
|% -6,80
|
|HEKTS
|35,98
|221.061.281
|% -6,06
|
|PRDGS
|9,00
|22.369.141
|% -4,36
|
|LOGO
|62,65
|32.148.846
|% -4,20
|
|DURDO
|44,22
|3.728.029
|% -4,12
|
|THYAO
|154,60
|2.640.679.922
|% 1,11
|
|AKBNK
|19,50
|2.007.323.435
|% 4,22
|
|KOZAL
|601,80
|1.690.557.239
|% 2,80
|
|PETKM
|18,72
|1.653.911.576
|% 0,05
|
|ASELS
|63,15
|1.645.379.633
|% 1,12
|
|YKBNK
|10,74
|1.406.204.724
|% 5,60
|
|EKGYO
|8,73
|1.093.098.968
|% 1,16
|
|AKBNK
|19,50
|2.007.323.435
|% 4,22
|
|PETKM
|18,72
|1.653.911.576
|% 0,05
|
|SKBNK
|3,04
|228.832.208
|% 2,70
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8032
|18,8056
|% -0,01
|
|Euro
|20,7400
|20,7500
|% 0,46
|
|Sterlin
|23,2725
|23,3893
|% 0,14
|
|Frank
|20,4258
|20,5489
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9928
|5,0178
|% -0,04
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-5,45
|
|Altın Gr.
|1.160
|1.161
|-4,74
|
|Cumhuriyet
|7.855
|7.974
|12,00
|
|Tam
|7.875
|7.927
|-61,00
|
|Yarım
|3.846
|3.879
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.923
|1.939
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,35
|-0,13
|
|B. Petrol
|87,17
|87,17
|-0,46
|
Seans Raporu
11:26
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-
11:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 76 artarak (% 1.44 ) 6, 132
-
11:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, EKGYO
-
11:41XU100
Endeks 5, 559 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 24 üstünde . İşlem hacmi 35, 798.00 milyon TL de
-
11:41EGGUB
Yüzde 4.41 oranında artışla 97.00 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 967 adet işlem
-
11:40SOKE
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.02 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 660, 336 adet işlem