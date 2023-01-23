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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme

23.01.2023 06:23
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme


***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin güncel hali ekte yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 20/01/2023 20/01/2023 10752



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103605


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Tam 7.875 7.927 -61,00  
Yarım 3.846 3.879 -30,00  
Çeyrek 1.923 1.939 -15,00  
Gümüş.Ons 23,73 23,76 -0,19  
Gümüş Gr. 14,32 14,35 -0,13  
B. Petrol 87,17 87,17 -0,46  
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