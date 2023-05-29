***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
29.05.2023 18:48
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8.maddesinde yer alan çıkarılmış sermaye tutarına ilişkin son değişikliği içeren güncel hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 29/05/2023 29/05/2023 10840
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154499
BIST
18:054.769
En Düşük
|Değişim
|: 4,10%
|| 187,89
|Açılış
|: 4.696
|
|Önceki Kapanış
|: 4.581
|
4.622
En Yüksek
4.800
18:0520,0972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1310
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2500
|
20,1636
En Düşük
19,9311
18:0521,5670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1900
|Açılış
|: 22,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
21,7179
En Düşük
21,4132
18:051.255,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,81
|Açılış
|: 1.255,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.249,93
|
1.260,66
En Düşük
1.245,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRNYO
|4,18
|14.329.417
|% 10,00
|
|TMSN
|56,10
|59.700.859
|% 10,00
|
|KONYA
|2.865,50
|111.186.368
|% 10,00
|
|YYAPI
|2,31
|26.373.203
|% 10,00
|
|RYSAS
|39,60
|59.240.906
|% 10,00
|
|SAMAT
|17,11
|143.558.516
|% -9,99
|
|MARKA
|17,15
|2.733.864
|% -9,97
|
|SNKRN
|22,32
|769.009
|% -2,87
|
|AEFES
|57,45
|481.343.911
|% -2,71
|
|RALYH
|60,20
|61.620.474
|% -2,27
|
|THYAO
|146,00
|9.131.804.304
|% 2,60
|
|EREGL
|33,54
|3.527.003.701
|% 4,94
|
|ISCTR
|10,65
|3.236.559.889
|% 1,04
|
|EKGYO
|7,26
|3.007.389.571
|% 3,12
|
|ASELS
|48,10
|2.742.360.764
|% 9,97
|
|EKGYO
|7,26
|3.007.389.571
|% 3,12
|
|ISCTR
|10,65
|3.236.559.889
|% 1,04
|
|YKBNK
|9,34
|1.604.662.916
|% 1,97
|
|AKBNK
|14,89
|2.469.409.265
|% 2,62
|
|KRDMD
|17,84
|2.417.063.182
|% 7,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,0929
|20,0972
|% 0,66
|
|Euro
|21,5452
|21,5670
|% 0,89
|
|Sterlin
|24,7623
|24,8865
|% 0,75
|
|Frank
|22,1465
|22,2799
|% 0,75
|
|Riyal
|5,3427
|5,3695
|% 0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|-2,75
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|5,81
|
|Cumhuriyet
|8.960
|9.095
|-222,00
|
|Tam
|8.909
|9.154
|-219,78
|
|Yarım
|4.367
|4.549
|-33,00
|
|Çeyrek
|2.190
|2.274
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,18
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,96
|14,98
|-0,01
|
|B. Petrol
|77,11
|77,11
|0,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AKSEN
Yüzde 7.47 oranında artışla 31.08 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 330, 063 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 4, 755 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 8 üstünde . İşlem hacmi 66, 275.00 milyon TL de
-
17:57IHYAY
Yüzde 7.06 oranında artışla 0.91 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 225, 022 adet işlem
-
17:55ETYAT
Yüzde 9.95 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 112, 794 adet işlem
-
17:54KLRHO
Yüzde 9.97 oranında artışla 33.52 lira fiyatla işlem gören hissede 496, 373 adet işlem