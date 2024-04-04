***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8.maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanının artırımına ve geçerlilik tarihine ilişkin son değişikliği içeren güncel versiyonu ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No8 04/04/2024 04/04/2024 11058http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267381BIST