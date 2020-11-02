***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
02.11.2020 08:18
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 2 Kasım 2020
tarih ve 43 sayılı kararı ile onaylanan 01.01.2020-30.09.2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)"ne uyumlu olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885275
BIST
12:351.135
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 22,30
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.136
En Düşük
1.118
12:358,3996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0540
|Açılış
|: 8,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
12:359,7845
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1135
|Açılış
|: 9,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
12:35510,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,83
|Açılış
|: 510,12
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,25
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler12:35
|KARTN
|1.994,00
|8.504.410
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.263.064
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|1.777.875
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|419.526
|% 10,00
|
|TKNSA
|9,03
|56.442.350
|% 9,99
|
|EKIZ
|8,10
|425.687
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,16
|232.533
|% -10,00
|
|DARDL
|22,32
|672.569
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|83.268
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|66.866
|% -9,97
|
|TSKB
|2,61
|2.093.776.020
|% 2,35
|
|ASELS
|17,77
|697.981.323
|% 6,09
|
|KRDMD
|3,29
|516.334.585
|% 6,13
|
|GARAN
|6,69
|515.520.946
|% 1,36
|
|SISE
|6,30
|512.766.483
|% 2,77
|
|TSKB
|2,61
|2.093.776.020
|% 2,35
|
|KRDMD
|3,29
|516.334.585
|% 6,13
|
|EKGYO
|1,75
|170.676.048
|% 1,74
|
|SKBNK
|1,84
|178.978.093
|% 1,66
|
|YKBNK
|2,19
|188.908.007
|% 1,86
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3961
|8,3996
|% 0,65
|
|Euro
|9,7786
|9,7845
|% 1,17
|
|Sterlin
|10,7920
|10,8462
|% 0,16
|
|Frank
|9,1165
|9,1714
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2320
|2,2432
|% 0,61
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|10,02
|
|Altın Gr.
|510
|510
|5,42
|
|Cumhuriyet
|3.370
|3.421
|31,00
|
|Tam
|3.359
|3.443
|27,66
|
|Yarım
|1.623
|1.666
|13,38
|
|Çeyrek
|814
|833
|6,69
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,11
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,14
|
|B. Petrol
|37,20
|37,20
|-0,74
|