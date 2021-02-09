***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
09.02.2021 08:01
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 08.02.2021 tarih ve 4 sayılı kararı ile onaylanan 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)"ne uyumlu olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908503
BIST
18:051.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
0
En Düşük
0
18:057,0853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0121
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0983
En Düşük
7,0620
18:058,5594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0271
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5613
En Düşük
8,5143
18:05418,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,26
|Açılış
|: 418,72
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
419,90
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ANHYT
|10,49
|12.044.516
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,85
|88.810.963
|% 0,00
|
|KNFRT
|20,36
|45.522.182
|% 0,00
|
|TBORG
|21,90
|2.680.350
|% 0,00
|
|RALYH
|5,04
|10.947.472
|% 0,00
|
|ANHYT
|10,49
|12.044.516
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,85
|88.810.963
|% 0,00
|
|KNFRT
|20,36
|45.522.182
|% 0,00
|
|TBORG
|21,90
|2.680.350
|% 0,00
|
|RALYH
|5,04
|10.947.472
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,66
|4.781.780.844
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,69
|2.965.679.376
|% 0,00
|
|KOZAL
|134,40
|2.181.004.429
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,36
|1.512.609.850
|% 0,00
|
|GARAN
|9,84
|1.473.227.920
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,66
|4.781.780.844
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,69
|2.965.679.376
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,48
|617.837.866
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,36
|1.512.609.850
|% 0,00
|
|ODAS
|4,30
|1.230.742.086
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0815
|7,0853
|% 0,17
|
|Euro
|8,5545
|8,5594
|% 0,32
|
|Sterlin
|9,7211
|9,7698
|% 0,26
|
|Frank
|7,8655
|7,9129
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8814
|1,8909
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|419
|419
|2,22
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|