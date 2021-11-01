***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
01.11.2021 08:05
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 01 Kasım 2021
tarih ve 59 sayılı kararı ile onaylanan 01.01.2021-30.09.2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)"ne uyumlu olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973314
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,5961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0065
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6129
En Düşük
9,5738
12:3511,0984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0155
|Açılış
|: 10,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,1161
En Düşük
11,0746
12:35550,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,18
|Açılış
|: 550,20
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
547,93
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DOKTA
|29,00
|1.399.930
|% 0,00
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|GLYHO
|1,86
|32.505.794
|% 0,00
|
|EREGL
|19,69
|373.854.048
|% 0,00
|
|DOKTA
|29,00
|1.399.930
|% 0,00
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|GLYHO
|1,86
|32.505.794
|% 0,00
|
|EREGL
|19,69
|373.854.048
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 0,00
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% 0,00
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5849
|9,5961
|% 0,07
|
|Euro
|11,0841
|11,0984
|% -0,14
|
|Sterlin
|13,0789
|13,1445
|% 0,00
|
|Frank
|10,4210
|10,4838
|% -0,06
|
|Riyal
|2,5492
|2,5620
|% 0,02
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|0,99
|
|Altın Gr.
|550
|550
|0,22
|
|Cumhuriyet
|3.601
|3.655
|-49,00
|
|Tam
|3.586
|3.676
|-34,88
|
|Yarım
|1.733
|1.778
|-16,88
|
|Çeyrek
|869
|889
|-8,43
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|-0,03
|
|B. Petrol
|83,48
|83,48
|-0,24
|
Seans Raporu
12:35
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17:57
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17:27
BIOEN, KRGYO, DOBUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:27
KTSKR, TURSG, FRIGO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:12
DOGUB, ZRGYO, SELVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında