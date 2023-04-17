***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
17.04.2023 09:16
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.02.2023,22.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
DMT (dimetil tereftalat) üretim hattındaki bakım çalışmalarının tamamlanması ve hattın tekrar devreye alınması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
DMT üretimi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
06.02.2023 tarihinden itibaren yaşanan depremler ve artçı sarsıntılar sebebiyle 22.02.2023 tarihinde üretime ara verilen DMT hattında başlatılan bakım ve onarım çalışmaları tamamlanmıştır. Üretim hattı 17.04.2023 tarihi itibarıyla devreye alınmıştır.
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
22.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
22.02.2023
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
DMT Üretim tesisinin kapasitesi 280.000 ton/yıl olup 1.400.000 ton/yıl olan toplam kapasitenin yaklaşık %20'sini oluşturmaktadır.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Üretimin büyük oranda PTA bazlı olması, bu tesislerde kapasitenin arttırılacak olması ve mevcut stok seviyesi sayesinde üretim kesintisinin ciro üzerindeki etkisinin %10 ile sınırlı kalması beklenmektedir.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
2022 yılında DMT tesisinin toplam üretim ve satışlar içindeki payı yaklaşık %11'dir.
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Yoktur
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
Yoktur
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
PTA bazlı üretim yapan tesislerimizin kapasiteleri arttırılacaktır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Devam eden bakım çalışmalarının tamamlanması.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
17.04.2023 tarihinde tekrar faaliyete başlamıştır.
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Herhangi bir etki beklenmemektedir.
Açıklamalar
DMT (Dimetil Tereftalat) Üretim Hattında 22 Şubat 2023 tarihinde başlatılan bakım ve onarım çalışmaları tamamlanmış olup üretim hattı 17.04.2023 tarihinde tekrar devreye alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139116
BIST