***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.02.2023,22.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiDMT (dimetil tereftalat) üretim hattındaki bakım çalışmalarının tamamlanması ve hattın tekrar devreye alınmasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiDMT üretimiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni06.02.2023 tarihinden itibaren yaşanan depremler ve artçı sarsıntılar sebebiyle 22.02.2023 tarihinde üretime ara verilen DMT hattında başlatılan bakım ve onarım çalışmaları tamamlanmıştır. Üretim hattı 17.04.2023 tarihi itibarıyla devreye alınmıştır.Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi22.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi22.02.2023Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiDMT Üretim tesisinin kapasitesi 280.000 ton/yıl olup 1.400.000 ton/yıl olan toplam kapasitenin yaklaşık %20'sini oluşturmaktadır.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiÜretimin büyük oranda PTA bazlı olması, bu tesislerde kapasitenin arttırılacak olması ve mevcut stok seviyesi sayesinde üretim kesintisinin ciro üzerindeki etkisinin %10 ile sınırlı kalması beklenmektedir.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı2022 yılında DMT tesisinin toplam üretim ve satışlar içindeki payı yaklaşık %11'dir.İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıYokturÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıYokturŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerPTA bazlı üretim yapan tesislerimizin kapasiteleri arttırılacaktır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarDevam eden bakım çalışmalarının tamamlanması.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih17.04.2023 tarihinde tekrar faaliyete başlamıştır.Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiHerhangi bir etki beklenmemektedir.AçıklamalarDMT (Dimetil Tereftalat) Üretim Hattında 22 Şubat 2023 tarihinde başlatılan bakım ve onarım çalışmaları tamamlanmış olup üretim hattı 17.04.2023 tarihinde tekrar devreye alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139116BIST