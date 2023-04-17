Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

17.04.2023 09:16
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelm


***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.02.2023,22.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
DMT (dimetil tereftalat) üretim hattındaki bakım çalışmalarının tamamlanması ve hattın tekrar devreye alınması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
DMT üretimi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
06.02.2023 tarihinden itibaren yaşanan depremler ve artçı sarsıntılar sebebiyle 22.02.2023 tarihinde üretime ara verilen DMT hattında başlatılan bakım ve onarım çalışmaları tamamlanmıştır. Üretim hattı 17.04.2023 tarihi itibarıyla devreye alınmıştır.
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
22.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
22.02.2023
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
DMT Üretim tesisinin kapasitesi 280.000 ton/yıl olup 1.400.000 ton/yıl olan toplam kapasitenin yaklaşık %20'sini oluşturmaktadır.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Üretimin büyük oranda PTA bazlı olması, bu tesislerde kapasitenin arttırılacak olması ve mevcut stok seviyesi sayesinde üretim kesintisinin ciro üzerindeki etkisinin %10 ile sınırlı kalması beklenmektedir.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
2022 yılında DMT tesisinin toplam üretim ve satışlar içindeki payı yaklaşık %11'dir.
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Yoktur
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
Yoktur
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
PTA bazlı üretim yapan tesislerimizin kapasiteleri arttırılacaktır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Devam eden bakım çalışmalarının tamamlanması.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
17.04.2023 tarihinde tekrar faaliyete başlamıştır.
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Herhangi bir etki beklenmemektedir.
Açıklamalar

DMT (Dimetil Tereftalat) Üretim Hattında 22 Şubat 2023 tarihinde başlatılan bakım ve onarım çalışmaları tamamlanmış olup üretim hattı 17.04.2023 tarihinde tekrar devreye alınmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139116


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:225.110
Değişim :  0,34% |  17,49
Açılış :  5.112  
Önceki Kapanış :  5.093  
En Yüksek
5.120 En Düşük
5.068
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KOZAL 24,64 2.678.841.691 % 10,00  
CVKMD 139,70 3.485.794 % 10,00  
KOPOL 32,58 2.135.945 % 9,99  
KOZAA 49,54 1.305.638.192 % 9,99  
IPEKE 32,08 120.704.430 % 9,94  
daha fazla
11:20 Alış Satış %  
Dolar 19,3645 19,3907 % 0,21  
Euro 21,2943 21,3243 % 0,19  
Sterlin 23,9619 24,0820 % 0,05  
Frank 21,6105 21,7407 % 0,22  
Riyal 5,1499 5,1757 % 0,13  
daha fazla
11:20 Alış Satış %  
Altın Ons 2.011 2.012 7,36  
Altın Gr. 1.253 1.253 5,72  
Cumhuriyet 8.765 8.898 -28,00  
Tam 8.773 8.878 87,00  
Yarım 4.285 4.344 42,00  
Çeyrek 2.142 2.172 21,00  
Gümüş.Ons 25,51 25,54 0,17  
Gümüş Gr. 15,90 15,91 0,13  
B. Petrol 86,20 86,20 -0,11  
Seans Raporu 11:20
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru