***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 412.500 13 -1.594 512.592 -4.109 21.243 -6.387 203.566 1.137.824 1.137.824Transferler17 192.500 7.063 4.003 -203.566Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)597.406 597.406 597.406Dönem Sonu Bakiyeler17 605.000 13 -1.594 512.592 -4.109 28.306 -2.384 597.406 1.735.230 1.735.230Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 605.000 13 -1.594 512.592 -4.109 28.306 -2.384 597.406 1.735.230 1.735.230Transferler17 225.000 163.253 209.153 -597.406Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.064.180 1.064.180 1.064.180Kar Payları17 -209.153Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)17 -1.000 -4.156 -5.156 -5.156Dönem Sonu Bakiyeler17 830.000 13 -2.594 512.592 -4.109 191.559 -6.540 1.064.180 2.585.101 2.585.101Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI233.576 272.066Dönem Karı (Zararı)12.602 250.987Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)12.602 250.987Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler302.682 361.949Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 40.736 12.782Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler510 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 510 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.988 11.424Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 13.836 11.227Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 152 197Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler111.139 8.249Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -19.146 -20.562Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 129.710 22.125Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri575 6.686Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4 140.347 328.247Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.042 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler29 -1.042 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.996 1.247Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -2.996 1.247İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-72.186 -318.487Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-42.171 -88.193İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-27.550 -60.233İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-14.621 -27.960Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-168.038 -16.154İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-168.038 -16.154Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-191.823 -294.233Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-4.714 -4.749Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler235.621 87.637İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)235.621 87.637Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.983 2.274Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.157 -1.344İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8.157 -1.344Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)87.799 -3.725Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları243.098 294.449Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -6.295 -5.055Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -3.227 -17.328YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.109.196 -977.242Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.461 5.062Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11,22 4.461 5.062Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.113.657 -984.795Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -2.113.657 -984.795Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 0 2.491FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.948.696 648.515Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.481.199 1.429.901Kredilerden Nakit Girişleri4 4.481.199 1.429.901Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.550.112 -718.144Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -2.550.112 -718.144İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış28 329.976 -6.514Ödenen Temettüler17 -209.153 0Ödenen Faiz4 -122.651 -54.283Alınan Faiz23 19.146 20.562Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 291 -23.007YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)73.076 -56.661NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)73.076 -56.661DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 28.272 84.933DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 101.348 28.272Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 101.348 28.272Finansal Yatırımlar4 27.848 28.139Ticari Alacaklar497.020 460.600İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 99.456 71.906İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 397.564 388.694Diğer Alacaklar4.945 331.978İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28 0 329.976İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 4.945 2.002Türev Araçlar29 1.042 0Stoklar8 751.535 560.647Peşin Ödenmiş Giderler9 12.137 6.176Diğer Dönen Varlıklar16 215.906 67.550ARA TOPLAM1.611.781 1.483.362TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.611.781 1.483.362DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 114 114Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 3.047 3.198Maddi Duran Varlıklar11 4.629.676 2.169.390Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.370 1.098Peşin Ödenmiş Giderler9 158.638 196.282Ertelenmiş Vergi Varlığı26 1.349.555 297.686TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.142.400 2.667.768TOPLAM VARLIKLAR7.754.181 4.151.130KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.198.740 639.556İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.198.740 639.556Banka Kredileri4 2.195.508 639.556Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 3.232 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 391.108 215.544Ticari Borçlar677.847 316.577İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 677.847 316.577Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6 10.189 7.206Diğer Borçlar12.216 3.646İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 12.216 3.646Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 89.423 1.624Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 685 3.227Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 616 877ARA TOPLAM3.380.824 1.188.257TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.380.824 1.188.257UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.739.795 1.186.329İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.739.795 1.186.329Banka Kredileri4 1.724.287 1.186.329Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 15.508 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 48.461 40.920Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 0 394TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.788.256 1.227.643TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.169.080 2.415.900ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.585.101 1.735.230Ödenmiş Sermaye17 830.000 605.000Sermaye Düzeltme Farkları17 13 13Geri Alınmış Paylar (-)17 -2.594 -1.594Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)508.483 508.483Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)508.483 508.483Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 512.592 512.592Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -4.109 -4.109Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 191.559 28.306Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 -6.540 -2.384Net Dönem Karı veya Zararı17 1.064.180 597.406TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.585.101 1.735.230TOPLAM KAYNAKLAR7.754.181 4.151.130Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 2.763.745 2.178.954Satışların Maliyeti18 -2.448.314 -1.704.425TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)315.431 474.529BRÜT KAR (ZARAR)315.431 474.529Genel Yönetim Giderleri19 -38.729 -24.551Pazarlama Giderleri19 -85.226 -75.349Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -3.897 -1.484Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 221.964 608.311Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -163.467 -430.947ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)246.076 550.509Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 4.674 3.671Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -1.387 -4.642FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)249.363 549.538Finansman Gelirleri23 76.842 59.361Finansman Giderleri24 -313.603 -357.912SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.602 250.987Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.051.578 346.419Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -685 -3.227Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 1.052.263 349.646SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.064.180 597.406DÖNEM KARI (ZARARI)1.064.180 597.406Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.064.180 597.406Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 27 1,28210000 0,71980000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.064.180 597.406Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.064.180 597.406http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828942BIST