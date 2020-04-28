***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 605.000 13 -1.594 512.592 -4.109 28.306 -2.384 597.406 1.735.230 1.735.230Transferler17 597.406 -597.406Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)216.243 216.243 216.243Dönem Sonu Bakiyeler17 605.000 13 -1.594 512.592 -4.109 28.306 595.022 216.243 1.951.473 1.951.473Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 830.000 13 -2.594 512.592 -4.109 191.559 -6.540 1.064.180 2.585.101 2.585.101Transferler17 1.064.180 -1.064.180Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)70.082 70.082 70.082Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)17 -3.113 -7.826 -10.939 -10.939Dönem Sonu Bakiyeler17 830.000 13 -5.707 512.592 -4.109 191.559 1.049.814 70.082 2.644.244 2.644.244Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI82.291 231.387Dönem Karı (Zararı)-132.230 6.640Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-132.230 6.640Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler231.536 50.714Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 20.385 2.667Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.539 11.424Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.539 11.227Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 0 197Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler27.956 12.872Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -593 -7.571Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 27.974 15.136Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri575 5.307Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4 180.639 23.443Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.042 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler28 1.042 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-25 308Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -25 308İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-14.050 195.010Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-162.257 -57.701İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.051 -53.182İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-163.308 -4.519Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.098 -22.317İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.098 -22.317Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler140.693 91.598Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)3.493 55.372Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler53.320 98.687İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)53.320 98.687Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.586 3.118Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.257 -7.529İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-5.257 -7.529Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-36.530 33.782Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları85.256 252.364Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -2.280 -5.055Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -685 -15.922YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-246.952 -244.109Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-27 -63Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11,22 -27 -63Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-246.925 -106.439Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -246.925 -106.439Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar9 0 -137.607İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar9 0 -137.607FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI183.256 169.373Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri721.055 489.620Kredilerden Nakit Girişleri4 721.055 489.620Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-464.941 -338.557Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -464.941 -338.557İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış28 0 31.627Ödenen Temettüler17 0 0Ödenen Faiz4 -77.278 -32.430Alınan Faiz23 593 7.571Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 3.827 11.542YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.595 156.651NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.595 156.651DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 101.348 28.272DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 119.943 184.923Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 119.943 101.348Finansal Yatırımlar4 24.021 27.848Ticari Alacaklar643.097 497.020İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 98.405 99.456İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 544.692 397.564Diğer Alacaklar7 4.466 4.945İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 4.466 4.945Türev Araçlar29 0 1.042Stoklar8 610.844 751.535Peşin Ödenmiş Giderler9 8.644 12.137Diğer Dönen Varlıklar16 224.525 215.906ARA TOPLAM1.635.540 1.611.781TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.635.540 1.611.781DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 114 114Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 2.995 3.047Maddi Duran Varlıklar11 5.010.622 4.629.676Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.456 1.370Peşin Ödenmiş Giderler9 184.206 158.638Ertelenmiş Vergi Varlığı25 1.551.951 1.349.555TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.751.344 6.142.400TOPLAM VARLIKLAR8.386.884 7.754.181KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 2.539.829 2.198.740İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.539.829 2.198.740Banka Kredileri4 2.534.394 2.195.508Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 5.435 3.232Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 454.049 391.108Ticari Borçlar5 726.501 677.847İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 726.501 677.847Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6 11.775 10.189Diğer Borçlar7 5.571 12.216İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 5.571 12.216Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 52.893 89.423Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 84 685Kısa Vadeli Karşılıklar465 616Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 465 616ARA TOPLAM3.791.167 3.380.824TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.791.167 3.380.824UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.903.753 1.739.795İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.903.753 1.739.795Banka Kredileri4 1.882.621 1.724.287Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 21.132 15.508Uzun Vadeli Karşılıklar15 47.720 48.461TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.951.473 1.788.256TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.742.640 5.169.080ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.644.244 2.585.101Ödenmiş Sermaye17 830.000 830.000Sermaye Düzeltme Farkları17 13 13Geri Alınmış Paylar (-)17 -5.707 -2.594Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)508.483 508.483Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)508.483 508.483Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 512.592 512.592Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -4.109 -4.109Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 191.559 191.559Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 1.049.814 -6.540Net Dönem Karı veya Zararı70.082 1.064.180TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.644.244 2.585.101TOPLAM KAYNAKLAR8.386.884 7.754.181Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 1.004.689 626.302Satışların Maliyeti18 -841.322 -575.177TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)163.367 51.125BRÜT KAR (ZARAR)163.367 51.125Genel Yönetim Giderleri19 -8.544 -8.576Pazarlama Giderleri19 -32.064 -22.228Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -237 -143Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 97.223 62.895Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -85.339 -22.928ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)134.406 60.145Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 127 352Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -27 -384FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)134.506 60.113Finansman Gelirleri23 42.320 14.494Finansman Giderleri24 -309.056 -67.967SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-132.230 6.640Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri202.312 209.603Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -84 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 202.396 209.603SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)70.082 216.243DÖNEM KARI (ZARARI)70.082 216.243Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları70.082 216.243Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 26 0,08440000 0,26050000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)70.082 216.243Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları70.082 216.243http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840563BIST