***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler605.000 13 -1.594 512.592 -4.109 28.306 -2.384 597.406 1.735.230 0 1.735.230Transferler225.000 163.253 209.153 -597.406 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)498.647 498.647 0 498.647Kar Payları-209.153 -209.153 0 -209.153Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.000 -4.156 -5.156 0 -5.156Dönem Sonu Bakiyeler17 830.000 13 -2.594 512.592 -4.109 191.559 -6.540 498.647 2.019.568 0 2.019.568Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 830.000 13 -2.594 512.592 -4.109 191.559 -6.540 1.064.180 2.585.101 0 2.585.101Transferler1.064.180 -1.064.180 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)198.984 198.984 0 198.984Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)17 -3.113 -7.826 -10.939 0 -10.939Dönem Sonu Bakiyeler17 830.000 13 -5.707 512.592 -4.109 191.559 1.049.814 198.984 2.773.146 0 2.773.146Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI474.520 196.411Dönem Karı (Zararı)-176.721 40.190Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-176.721 40.190Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler448.825 70.635Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 40.700 7.001Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.331 7.423Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 4.451 7.377Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -120 46Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler62.727 12.735Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -710 -16.130Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 61.175 27.233Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri2.262 1.632Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4 337.521 44.270Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.628 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler27 3.628 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler21 -82 -794Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-82 -794İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler205.896 91.088Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-91.777 -13.540İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)54.953 -82.795İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-146.730 69.255Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler43.889 139.290İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)43.889 139.290Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-117.360 -99.360Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7.831 1.757Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler172.296 7.666İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)172.296 7.666Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.713 3.197Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.622 5.735İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-8.622 5.735Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)195.926 46.343Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları478.000 201.913Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -2.795 -2.275Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -685 -3.227YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-504.946 -668.554Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri82 2.271Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11,21 82 2.271Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-505.028 -670.825Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -505.028 -670.825FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI66.489 494.141İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-10.939 -5.156Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.219.006 1.726.749Kredilerden Nakit Girişleri4 1.219.006 1.726.749Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.032.211 -893.375Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -1.032.211 -893.375İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış26 0 -94.983Ödenen Temettüler17 0 -209.153Ödenen Faiz4 -110.871 -54.130Alınan Faiz22 710 16.130Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 794 8.059YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)36.063 21.998NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)36.063 21.998DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 101.348 28.272DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 137.411 50.270Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 137.411 101.348Finansal Yatırımlar4 27.054 27.848Ticari Alacaklar583.608 497.020İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 44.503 99.456İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 539.105 397.564Diğer Alacaklar7 5.239 4.945İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 5.239 4.945Türev Araçlar27 0 1.042Stoklar8 868.897 751.535Peşin Ödenmiş Giderler9 4.944 12.137Diğer Dönen Varlıklar16 171.721 215.906ARA TOPLAM1.798.874 1.611.781TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.798.874 1.611.781DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 114 114Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 2.995 3.047Maddi Duran Varlıklar11 5.409.218 4.629.676Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.383 1.370Peşin Ödenmiş Giderler9 247.415 158.638Ertelenmiş Vergi Varlığı24 1.725.260 1.349.555TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.386.385 6.142.400TOPLAM VARLIKLAR9.185.259 7.754.181KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 1.077.634 2.198.740İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.077.634 2.198.740Banka Kredileri4 1.071.791 2.195.508Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 5.843 3.232Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 721.223 391.108Ticari Borçlar5 912.813 677.847İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 912.813 677.847Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6 13.902 10.189Diğer Borçlar7 3.625 12.216İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 3.625 12.216Türev Araçlar27 2.586 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 308.659 89.423Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 0 685Kısa Vadeli Karşılıklar465 616Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 465 616ARA TOPLAM3.040.907 3.380.824TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.040.907 3.380.824UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.321.089 1.739.795İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.321.089 1.739.795Banka Kredileri4 3.284.882 1.724.287Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 36.207 15.508Uzun Vadeli Karşılıklar15 50.117 48.461Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 50.117 48.461TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.371.206 1.788.256TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.412.113 5.169.080ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.773.146 2.585.101Ödenmiş Sermaye17 830.000 830.000Sermaye Düzeltme Farkları17 13 13Geri Alınmış Paylar (-)17 -5.707 -2.594Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)508.483 508.483Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)508.483 508.483Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 512.592 512.592Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -4.109 -4.109Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 191.559 191.559Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 1.049.814 -6.540Net Dönem Karı veya Zararı17 198.984 1.064.180TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.773.146 2.585.101TOPLAM KAYNAKLAR9.185.259 7.754.181Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 1.863.186 1.260.775 858.497 634.473Satışların Maliyeti18 -1.538.558 -1.089.630 -697.236 -514.453TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)324.628 171.145 161.261 120.020BRÜT KAR (ZARAR)324.628 171.145 161.261 120.020Genel Yönetim Giderleri19 -17.823 -15.583 -9.279 -7.007Pazarlama Giderleri19 -61.274 -43.959 -29.210 -21.731Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -576 -346 -339 -203Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 234.849 114.789 137.626 51.804Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -176.791 -85.640 -91.452 -62.712ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)303.013 140.406 168.607 80.171Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 239 2.061 112 1.709Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -171 -1.117 -144 -733FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)303.081 141.350 168.575 81.147Finansman Gelirleri22 99.027 36.919 56.707 22.425Finansman Giderleri23 -578.829 -138.079 -269.773 -70.112SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-176.721 40.190 -44.491 33.460Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri375.705 458.457 173.393 248.854Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 0 84 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 375.705 458.457 173.309 248.854SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)198.984 498.647 128.902 282.314DÖNEM KARI (ZARARI)198.984 498.647 128.902 282.314Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları198.984 498.647 128.902 282.314Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 25 0,23970000 0,60080000 0,15530000 0,34010000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)198.984 498.647 128.902 282.314Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları198.984 498.647 128.902 282.314http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864350BIST