***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler605.000 13 -1.594 512.592 -4.109 28.306 -2.384 597.406 1.735.230 0 1.735.230Transferler225.000 163.253 209.153 -597.406 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)964.245 964.245 0 964.245Kar Payları-209.153 -209.153 0 -209.153Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.613 4.171 1.558 0 1.558Dönem Sonu Bakiyeler17 830.000 13 -4.207 512.592 -4.109 191.559 1.787 964.245 2.491.880 0 2.491.880Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 830.000 13 -2.594 512.592 -4.109 191.559 -6.540 1.064.180 2.585.101 0 2.585.101Transferler1.064.180 -1.064.180 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-54.405 -54.405 0 -54.405Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)17 -3.113 -7.826 -10.939 0 -10.939Dönem Sonu Bakiyeler17 830.000 13 -5.707 512.592 -4.109 1.255.739 -14.366 -54.505 2.519.757 0 2.519.757Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI250.063 1.680.526Dönem Karı (Zararı)-683.828 135.572Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-683.828 135.572Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.134.167 873.271Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 88.506 22.290Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.161 7.423Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 5.353 7.377Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -192 46Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler140.578 5.430Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -1.182 -17.833Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 141.866 21.090Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-106 2.173Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4 946.297 839.699Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.042 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler27 1.042 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-47.417 -1.571Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 -47.417 -1.571İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-198.070 677.185Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-261.368 -39.338İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)48.404 -100.533İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-309.772 61.195Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-42.783 541.277İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-42.783 541.277Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-535.869 -131.770Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-122.538 -121.693Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler376.846 373.282İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)376.846 373.282Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10.464 1.664Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.292 -734İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-7.292 -734Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)384.470 54.497Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları252.269 1.686.028Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -1.521 -2.275Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -685 -3.227YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-415.962 -1.714.629Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-895 7.297Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11,21 -895 7.297Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-465.274 -1.552.080Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -465.274 -1.552.080Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri10-21 50.207 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -169.846Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar0 -169.846FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI192.754 109.174İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-10.939 -5.156Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.334.934 1.448.989Kredilerden Nakit Girişleri4 2.334.934 1.448.989Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.925.572 -711.423Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -1.925.572 -711.423İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış26 0 -329.976Ödenen Temettüler17 0 -209.153Ödenen Faiz4 -189.994 -101.329Alınan Faiz22 1.182 17.833Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -16.857 -611YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.855 75.071NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.855 75.071DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 101.348 28.272DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 128.203 103.343Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 128.203 101.348Finansal Yatırımlar4 44.705 27.848Ticari Alacaklar755.107 497.020İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 51.052 99.456İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 704.055 397.564Diğer Alacaklar7 3.326 4.945İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 3.326 4.945Türev Araçlar27 0 1.042Stoklar8 1.262.116 751.535Peşin Ödenmiş Giderler9 24.879 12.137Diğer Dönen Varlıklar16 260.306 215.906ARA TOPLAM2.478.642 1.611.781TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.478.642 1.611.781DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 114 114Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 154 3.047Maddi Duran Varlıklar11 5.646.866 4.629.676Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 28.554 1.370Peşin Ödenmiş Giderler9 213.177 158.638Ertelenmiş Vergi Varlığı24 1.978.978 1.349.555TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.867.843 6.142.400TOPLAM VARLIKLAR10.346.485 7.754.181KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 1.664.813 2.198.740İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.664.813 2.198.740Banka Kredileri4 1.657.863 2.195.508Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 6.950 3.232Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 923.348 391.108Ticari Borçlar5 1.146.857 677.847İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.146.857 677.847Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6 20.653 10.189Diğer Borçlar7 4.924 12.216İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 4.924 12.216Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 473.893 89.423Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 0 685Kısa Vadeli Karşılıklar408 616Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 408 616ARA TOPLAM4.234.896 3.380.824TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.234.896 3.380.824UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.539.523 1.739.795İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 3.539.523 1.739.795Banka Kredileri4 3.502.443 1.724.287Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 37.080 15.508Uzun Vadeli Karşılıklar15 52.309 48.461Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 52.309 48.461TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.591.832 1.788.256TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.826.728 5.169.080ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.519.757 2.585.101Ödenmiş Sermaye17 830.000 830.000Sermaye Düzeltme Farkları17 13 13Geri Alınmış Paylar (-)17 -5.707 -2.594Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)508.483 508.483Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)508.483 508.483Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 512.592 512.592Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -4.109 -4.109Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 1.255.739 191.559Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 -14.366 -6.540Net Dönem Karı veya Zararı17 -54.405 1.064.180TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.519.757 2.585.101TOPLAM KAYNAKLAR10.346.485 7.754.181Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 3.088.411 1.956.225 1.225.225 695.450Satışların Maliyeti18 -2.488.174 -1.748.842 -949.616 -659.212TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)600.237 207.383 275.609 36.238BRÜT KAR (ZARAR)600.237 207.383 275.609 36.238Genel Yönetim Giderleri19 -31.480 -24.364 -13.657 -8.781Pazarlama Giderleri19 -95.779 -63.641 -34.505 -19.682Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -813 -506 -237 -160Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 387.333 198.173 152.484 83.384Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -364.720 -138.829 -187.929 -53.189ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)494.778 178.216 191.765 37.810Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 48.667 3.062 48.428 1.001Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -1.025 -1.271 -854 -154FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)542.420 180.007 239.339 38.657Finansman Gelirleri22 236.460 55.524 137.433 56.725Finansman Giderleri23 -1.462.708 -99.959 -883.879 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-683.828 135.572 -507.107 95.382Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri629.423 828.673 253.718 370.216Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 -13.342 0 -13.342Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 629.423 842.015 253.718 383.558SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-54.405 964.245 -253.389 465.598DÖNEM KARI (ZARARI)-54.405 964.245 -253.389 465.598Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-54.405 964.245 -253.389 465.598Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 25 -0,06550000 1,16170000 -0,30530000 0,56100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-54.405 964.245 -253.389 465.598Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-54.405 964.245 -253.389 465.598http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885274BIST