***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler605.000 13 -1.594 512.592 -4.109 28.306 -2.384 597.406 1.735.230 0 1.735.230Transferler225.000 163.253 209.153 -597.406 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.064.180 0 1.064.180Kar Payları-209.153 -209.153 0 -209.153Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.000 -4.156 -5.156 0 -5.156Dönem Sonu Bakiyeler17 830.000 13 -2.594 512.592 -4.109 191.559 -6.540 1.064.180 2.585.101 0 2.585.101Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 830.000 13 -2.594 512.592 -4.109 191.559 -6.540 1.064.180 2.585.101 0 2.585.101Transferler1.064.180 -1.064.180 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)312.188 312.188 0 312.188Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)17 -3.113 -7.826 -10.939 0 -10.939Dönem Sonu Bakiyeler17 830.000 13 -5.707 512.592 -4.109 191.559 1.049.814 312.188 2.886.350 0 2.886.350Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.202.244 252.316Dönem Karı (Zararı)-275.020 12.602Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-275.020 12.602Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.341.081 302.682Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 142.836 40.736Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-681 510Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -681 510Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.271 13.988Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 13.076 13.836Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 195 152Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler221.227 111.139Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -3.479 -19.146Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 225.263 129.710Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-557 575Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4 1.011.311 140.347Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.042 -1.042Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler29 1.042 -1.042Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-47.925 -2.996Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -351 -2.996Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -47.574 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler141.712 -53.446Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-210.863 -42.171İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)62.268 -27.550İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-273.131 -14.621Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-32.083 -168.038İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-32.083 -168.038Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-586.698 -173.083Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-97.262 -4.714Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler455.835 235.621İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)455.835 235.621Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11.400 2.983Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.093 8.157İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-10.093 8.157Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)611.476 87.799Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.207.773 261.838Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -4.844 -6.295Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -685 -3.227YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-608.958 -2.109.196Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.846 4.461Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11,22 1.846 4.461Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-661.175 -2.113.657Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -661.175 -2.113.657Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri10,22 50.371 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-266.239 1.929.956İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-10.939 0İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.939 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.913.498 4.462.459Kredilerden Nakit Girişleri4 2.913.498 4.462.459Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.909.737 -2.550.112Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -2.882.516 -2.550.112İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-27.221 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış0 329.976Ödenen Temettüler17 0 -209.153Ödenen Faiz4 -243.406 -122.651Alınan Faiz23 3.479 19.146Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -19.134 291YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)327.047 73.076NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)327.047 73.076DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ101.348 28.272DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ428.395 101.348Sunum Para Birimi Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 428.395 101.348Finansal Yatırımlar4 46.982 27.848Ticari Alacaklar700.339 497.020İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 37.188 99.456İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 663.151 397.564Diğer Alacaklar4.208 4.945İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 4.208 4.945Türev Araçlar29 0 1.042Stoklar8 1.338.235 751.535Peşin Ödenmiş Giderler9 15.457 12.137Diğer Dönen Varlıklar16 248.693 215.906ARA TOPLAM2.782.309 1.611.781TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.782.309 1.611.781DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 114 114Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 120 3.047Maddi Duran Varlıklar11 5.864.428 4.629.676Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 852 1.370Peşin Ödenmiş Giderler9 205.609 158.638Ertelenmiş Vergi Varlığı26 1.936.763 1.349.555TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.007.886 6.142.400TOPLAM VARLIKLAR10.790.195 7.754.181KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.558.803 2.198.740İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.558.803 2.198.740Banka Kredileri4 1.535.171 2.195.508Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 23.632 3.232Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 947.962 391.108Ticari Borçlar1.215.789 677.847İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.215.789 677.847Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6 21.589 10.189Diğer Borçlar2.315 12.216İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 2.315 12.216Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 700.899 89.423Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 0 685Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 588 616ARA TOPLAM4.447.945 3.380.824TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.447.945 3.380.824UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.399.207 1.739.795İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.399.207 1.739.795Banka Kredileri4 3.313.238 1.724.287Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 85.969 15.508Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 56.693 48.461TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.455.900 1.788.256TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.903.845 5.169.080ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.886.350 2.585.101Ödenmiş Sermaye17 830.000 830.000Sermaye Düzeltme Farkları17 13 13Geri Alınmış Paylar (-)17 -5.707 -2.594Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)508.483 508.483Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)508.483 508.483Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 512.592 512.592Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -4.109 -4.109Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 191.559 191.559Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 1.049.814 -6.540Net Dönem Karı veya Zararı17 312.188 1.064.180TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.886.350 2.585.101TOPLAM KAYNAKLAR10.790.195 7.754.181Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 5.040.948 2.763.745Satışların Maliyeti18 -3.952.541 -2.448.314TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.088.407 315.431BRÜT KAR (ZARAR)1.088.407 315.431Genel Yönetim Giderleri19 -45.888 -38.729Pazarlama Giderleri19 -149.665 -85.226Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -3.802 -3.897Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 600.043 221.964Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -465.776 -163.467ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.023.319 246.076Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 50.459 4.674Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -2.240 -1.387FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.071.538 249.363Finansman Gelirleri23 408.002 76.842Finansman Giderleri24 -1.754.560 -313.603SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-275.020 12.602Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri587.208 1.051.578Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 0 -685Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 587.208 1.052.263SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)312.188 1.064.180DÖNEM KARI (ZARARI)312.188 1.064.180Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları312.188 1.064.180Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 27 0,37610000 1,28210000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)312.188 1.064.180Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları312.188 1.064.180http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908502BIST