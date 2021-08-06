***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler830.000 13 -2.594 512.592 -4.109 191.559 -6.540 1.064.180 2.585.101 0 2.585.101Transferler1.064.180 -1.064.180 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34.542 198.984 233.526 0 233.526Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.113 -7.826 -10.939 0 -10.939Dönem Sonu Bakiyeler17 830.000 13 -5.707 512.592 -4.109 191.559 1.084.356 198.984 2.807.688 0 2.807.688Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 830.000 13 -5.707 512.592 -4.109 191.559 1.049.814 312.188 2.886.350 0 2.886.350Transferler290.000 22.188 -312.188 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)641.776 641.766 0 641.766Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)17 -1.994 7.578 5.584 0 5.584Dönem Sonu Bakiyeler17 1.120.000 13 -7.701 512.592 -4.109 213.747 1.057.392 641.776 3.533.710 0 3.533.710Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI869.500 474.520Dönem Karı (Zararı)256.574 -176.721Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)256.574 -176.721Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.641.098 448.825Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 109.795 40.700Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14.628 4.331Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 14.280 4.451Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 348 -120Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler149.501 62.727Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -16.302 -710Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 169.030 61.175Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-3.227 2.262Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4 1.356.230 337.521Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13.304 3.628Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13.304 3.628Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.360 -82Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -2.360 -82İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.025.649 205.896Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-805.768 -91.777İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-171.464 54.953İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-634.304 -146.730Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-147.219 43.889İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-147.219 43.889Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-871.333 -117.360Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7.259 7.831Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler684.182 172.296İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)684.182 172.296Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.941 3.713Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.255 -8.622İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.255 -8.622Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)99.034 195.926Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları872.023 478.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -2.523 -2.795Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 0 -685YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-548.990 -504.946Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.837 82Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11,22 3.837 82Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-552.827 -505.028Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -552.827 -505.028FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-364.228 66.489İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -10.939Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.156.652 1.219.006Kredilerden Nakit Girişleri4 1.156.652 1.219.006Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.362.218 -1.032.211Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -1.343.818 -1.032.211Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları4 -18.400 0Ödenen Faiz4 -166.032 -110.871Alınan Faiz23 16.302 710Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -8.932 794YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-43.718 36.063NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-43.718 36.063DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 428.395 101.348DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 384.677 137.411Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 384.677 428.395Finansal Yatırımlar4 55.914 46.982Ticari Alacaklar1.502.893 700.339İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 208.652 37.188İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.294.241 663.151Diğer Alacaklar7 8.317 4.208İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 8.317 4.208Stoklar8 2.209.567 1.338.235Peşin Ödenmiş Giderler9 8.198 15.457Diğer Dönen Varlıklar16 391.800 248.693ARA TOPLAM4.561.366 2.782.309TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.561.366 2.782.309DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 117 114Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 84 120Maddi Duran Varlıklar11 6.531.774 5.864.428Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 3.248 852Peşin Ödenmiş Giderler9 103.275 205.609Ertelenmiş Vergi Varlığı26 2.322.742 1.936.763TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.961.240 8.007.886TOPLAM VARLIKLAR13.522.606 10.790.195KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.217.591 1.558.803İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.217.591 1.558.803Banka Kredileri4 2.182.142 1.535.171Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 35.449 23.632Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 1.070.698 947.962Ticari Borçlar5 1.942.150 1.215.789İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.942.150 1.215.789Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6 25.530 21.589Diğer Borçlar7 6.570 2.315İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 6.570 2.315Türev Araçlar13.304 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 799.933 700.899Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 777 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 936 588ARA TOPLAM6.077.489 4.447.945TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.077.489 4.447.945UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.842.957 3.399.207İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.842.957 3.399.207Banka Kredileri4 3.743.114 3.313.238Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 99.843 85.969Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 68.450 56.693TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.911.407 3.455.900TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.988.896 7.903.845ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.533.710 2.886.350Ödenmiş Sermaye17 1.120.000 830.000Sermaye Düzeltme Farkları17 13 13Geri Alınmış Paylar (-)17 -7.701 -5.707Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)508.483 508.483Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)508.483 508.483Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17,25 512.592 512.592Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17,25 -4.109 -4.109Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 213.747 191.559Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 1.057.392 1.049.814Net Dönem Karı veya Zararı17 641.776 312.188TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.533.710 2.886.350TOPLAM KAYNAKLAR13.522.606 10.790.195Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 5.258.100 1.863.186 2.725.599 858.497Satışların Maliyeti18 -4.022.394 -1.538.558 -2.067.693 -697.236TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.235.706 324.628 657.906 161.261BRÜT KAR (ZARAR)1.235.706 324.628 657.906 161.261Genel Yönetim Giderleri19 -44.624 -17.823 -23.676 -9.279Pazarlama Giderleri19 -180.983 -61.274 -99.965 -29.210Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -1.669 -576 -1.434 -339Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 547.606 234.849 329.392 137.626Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -523.730 -176.791 -261.929 -91.452ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.032.306 303.013 600.294 168.607Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 3.581 239 582 112Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -1.049 -171 -678 -144FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.034.838 303.081 600.198 168.575Finansman Gelirleri23 219.277 99.027 20.452 56.707Finansman Giderleri24 -997.541 -578.829 -354.549 -269.773SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)256.574 -176.721 266.101 -44.491Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri385.202 375.705 265.933 173.393Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -777 0 -425 84Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 385.979 375.705 266.358 173.309SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)641.776 198.984 532.034 128.902DÖNEM KARI (ZARARI)641.776 198.984 532.034 128.902Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları641.776 198.984 532.034 128.902Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 27 0,57300000 0,17770000 0,47500000 0,11510000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)641.776 198.984 532.034 128.902Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları641.776 198.984 532.034 128.902http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955229BIST