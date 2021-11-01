***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler830.000 13 -2.594 512.592 -4.109 191.559 -6.540 1.064.180 2.585.101 0 2.585.101Transferler1.064.180 -1.064.180 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-54.405 -54.405 0 -54.405Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.113 -7.826 -10.939 0 -10.939Dönem Sonu Bakiyeler17 830.000 13 -5.707 512.592 -4.109 1.255.739 -14.366 -54.405 2.519.757 0 2.519.757Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 830.000 13 -5.707 512.592 -4.109 191.559 1.049.814 312.188 2.886.350 0 2.886.350Transferler290.000 22.188 -312.188 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.406.943 1.406.943 0 1.406.943Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)17 -7.994 -249.500 -257.494 0 -257.494Dönem Sonu Bakiyeler17 1.120.000 13 -13.701 512.592 -4.109 213.747 800.314 1.406.943 4.035.799 0 4.035.799Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI98.866 250.063Dönem Karı (Zararı)592.130 -683.828Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)592.130 -683.828Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.189.296 1.134.167Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 165.084 88.506Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler18.253 5.161Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 17.906 5.353Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 347 -192Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler248.501 140.578Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -18.793 -1.182Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 276.851 141.866Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-9.557 -106Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4 760.156 946.297Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 1.042Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 1.042Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.698 -47.417Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -2.698 -47.417İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.677.515 -198.070Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.079.943 -261.368İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-56.415 48.404İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.023.528 -309.772Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-450.820 -42.783İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-450.820 -42.783Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.132.077 -535.869Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-428.472 -122.538Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.231.636 376.846İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.231.636 376.846Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)4.156 10.464Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler31.789 -7.292İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)31.789 -7.292Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)146.216 384.470Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları103.911 252.269Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -5.045 -1.521Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 0 -685YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.044.217 -415.962Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.188 -895Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11,22 4.188 -895Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.048.405 -465.274Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -1.048.405 -465.274Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri44491 0 50.207FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.046.326 192.754İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-257.494 -10.939Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.637.712 2.334.934Kredilerden Nakit Girişleri4 2.572.732 2.334.934İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri2.064.980 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.093.748 -1.925.572Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -3.065.108 -1.925.572Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları4 -28.640 0Ödenen Faiz4 -248.224 -189.994Alınan Faiz23 18.793 1.182Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -10.713 -16.857YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)100.975 26.855NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)100.975 26.855DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 428.395 101.348DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 529.370 128.203Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 529.370 428.395Finansal Yatırımlar4 57.695 46.982Ticari Alacaklar1.772.716 700.339İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 93.603 37.188İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.679.113 663.151Diğer Alacaklar7 23.341 4.208İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 23.341 4.208Stoklar8 2.470.312 1.338.235Peşin Ödenmiş Giderler9 39.631 15.457Diğer Dönen Varlıklar16 680.377 248.693ARA TOPLAM5.573.442 2.782.309TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.573.442 2.782.309DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 117 114Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 64 120Maddi Duran Varlıklar11 6.996.916 5.864.428Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 5.089 852Peşin Ödenmiş Giderler9 507.573 205.609Ertelenmiş Vergi Varlığı26 2.766.453 1.936.763TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.276.212 8.007.886TOPLAM VARLIKLAR15.849.654 10.790.195KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.159.341 1.558.803İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.159.341 1.558.803Banka Kredileri4 1.123.682 1.535.171Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 35.659 23.632Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 1.052.583 947.962Ticari Borçlar5 2.484.507 1.215.789İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.484.507 1.215.789Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6 25.745 21.589Diğer Borçlar7 34.104 2.315İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 34.104 2.315Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 847.115 700.899Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 14.877 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 935 588ARA TOPLAM5.619.207 4.447.945TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.619.207 4.447.945UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6.125.094 3.399.207İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.125.094 3.399.207Banka Kredileri4 3.972.176 3.313.238Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 90.558 85.969İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 2.062.360 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 69.554 56.693TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.194.648 3.455.900TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.813.855 7.903.845ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.035.799 2.886.350Ödenmiş Sermaye17 1.120.000 830.000Sermaye Düzeltme Farkları17 13 13Geri Alınmış Paylar (-)17 -13.701 -5.707Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)508.483 508.483Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)508.483 508.483Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17,25 512.592 512.592Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17,25 -4.109 -4.109Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 213.747 191.559Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 800.314 1.049.814Net Dönem Karı veya Zararı17 1.406.943 312.188TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.035.799 2.886.350TOPLAM KAYNAKLAR15.849.654 10.790.195Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 8.907.291 3.088.411 3.649.191 1.225.225Satışların Maliyeti18 -7.050.061 -2.488.174 -3.027.667 -949.616TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.857.230 600.237 621.524 275.609BRÜT KAR (ZARAR)1.857.230 600.237 621.524 275.609Genel Yönetim Giderleri19 -72.451 -31.480 -27.827 -13.657Pazarlama Giderleri19 -303.296 -95.779 -122.313 -34.505Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -2.168 -813 -499 -237Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 725.083 387.333 177.477 152.484Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -586.446 -364.720 -62.716 -187.929ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.617.952 494.778 585.646 191.765Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 4.017 48.667 436 48.428Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -1.061 -1.025 -12 -854FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.620.908 542.420 586.070 239.339Finansman Gelirleri23 429.480 236.460 210.203 137.433Finansman Giderleri24 -1.458.258 -1.462.708 -460.717 -883.879SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)592.130 -683.828 335.556 -507.107Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri814.813 629.423 429.611 253.718Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -14.877 0 -14.100 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 829.690 629.423 443.711 253.718SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.406.943 -54.405 765.167 -253.389DÖNEM KARI (ZARARI)1.406.943 -54.405 765.167 -253.389Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.406.943 -54.405 765.167 -253.389Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 27 1,25620000 -0,04860000 0,68320000 -0,22620000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.406.943 -54.405 765.167 -253.389Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.406.943 -54.405 765.167 -253.389http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973313BIST