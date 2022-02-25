***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler830.000 13 -2.594 512.592 -4.109 191.559 -6.540 1.064.180 2.585.101 0 2.585.101Transferler1.064.180 -1.064.180 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)312.188 312.188 0 312.188Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.113 -7.826 -10.939 0 -10.939Dönem Sonu Bakiyeler17 830.000 13 -5.707 512.592 -4.109 191.559 1.049.814 312.188 2.886.350 0 2.886.350Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 830.000 13 -5.707 512.592 -4.109 191.559 1.049.814 312.188 2.886.350 0 2.886.350Transferler290.000 22.188 -312.188 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)669.840 697.435 1.367.275 0 1.367.275Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)17 -9.286 -165.614 -174.900 0 -174.900Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)4 83.902 83.902 83.902Dönem Sonu Bakiyeler17 1.120.000 13 -14.993 1.182.432 -4.109 213.747 83.902 884.200 697.435 4.162.627 0 4.162.627Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI805.636 1.159.695Dönem Karı (Zararı)-1.187.990 -275.020Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.187.990 -275.020Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.746.483 1.298.532Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 243.414 142.836Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.402 -681Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 1.402 -681Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler37.858 13.271Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 36.976 13.076Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 882 195Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler418.564 221.227Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -20.567 -3.479Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 445.091 225.263Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-5.960 -557Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4,2.1 2.051.652 968.762Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.668 1.042Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler29 -3.668 1.042Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.739 -47.925Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -2.739 -351Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 0 -47.574İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-729.930 141.712Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.540.745 -210.863İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)47.481 62.268İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.588.226 -273.131Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-400.473 -32.083İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-400.473 -32.083Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.565.015 -586.698Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)54.745 -97.262Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.509.391 455.835İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.509.391 455.835Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)4.664 11.400Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler47.942 -10.093İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)47.942 -10.093Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.159.561 611.476Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları828.563 1.165.224Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -5.744 -4.844Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -17.183 -685YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.473.166 -605.479Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.446 1.846Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11,22 4.446 1.846Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.498.179 -661.175Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -2.498.179 -661.175Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri10,22 0 50.371Alınan Faiz23,2.1 20.567 3.479FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.104.448 -269.718İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları17 -174.900 -10.939Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 7.847.052 2.913.498Kredilerden Nakit Girişleri4 5.785.572 2.913.498İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri4 2.061.480 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -4.116.379 -2.909.737Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -4.075.697 -2.882.516Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-40.682 -27.221Ödenen Faiz4 -495.175 -243.406Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 43.850 -19.134YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.436.918 284.498Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.1 305.083 42.549NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.742.001 327.047DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 428.395 101.348DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.170.396 428.395Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.170.396 428.395Finansal Yatırımlar4 3.132 46.982Ticari Alacaklar5 2.218.391 700.339İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 4.990 37.188İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.213.401 663.151Diğer Alacaklar7 8.277 4.208İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 8.277 4.208Türev Araçlar29 3.668 0Stoklar8 3.903.250 1.338.235Peşin Ödenmiş Giderler9 31.150 15.457Diğer Dönen Varlıklar16 645.742 248.693ARA TOPLAM8.984.006 2.782.309TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.984.006 2.782.309DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 117 114Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 45 120Maddi Duran Varlıklar11 8.701.243 5.864.428Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 3.853 852Peşin Ödenmiş Giderler9 692.437 205.609Ertelenmiş Vergi Varlığı26 3.812.462 1.936.763TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.210.157 8.007.886TOPLAM VARLIKLAR22.194.163 10.790.195KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.768.787 1.558.803İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.768.787 1.558.803Banka Kredileri4 1.716.033 1.535.171Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 52.754 23.632Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 1.438.203 947.962Ticari Borçlar5 3.958.781 1.215.789İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 3.958.781 1.215.789Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6 26.253 21.589Diğer Borçlar7 50.267 2.315İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 50.267 2.315Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 1.860.460 700.899İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)28 453.851 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 1.406.609 700.899Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 47.518 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.460 588ARA TOPLAM9.151.729 4.447.945TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.151.729 4.447.945UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 8.791.882 3.399.207İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 8.791.882 3.399.207Banka Kredileri4 5.850.176 3.313.238Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 119.442 85.969İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 2.822.264 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 87.925 56.693TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.879.807 3.455.900TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER18.031.536 7.903.845ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.162.627 2.886.350Ödenmiş Sermaye17 1.120.000 830.000Sermaye Düzeltme Farkları17 13 13Geri Alınmış Paylar (-)17 -14.993 -5.707Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 1.178.323 508.483Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 1.178.323 508.483Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 1.182.432 512.592Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -4.109 -4.109Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 213.747 191.559Diğer Yedekler17 83.902 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 884.200 1.049.814Net Dönem Karı veya Zararı17 697.435 312.188TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.162.627 2.886.350TOPLAM KAYNAKLAR22.194.163 10.790.195Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 14.644.953 5.040.948Satışların Maliyeti18 -10.942.436 -3.952.541TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.702.517 1.088.407BRÜT KAR (ZARAR)3.702.517 1.088.407Genel Yönetim Giderleri19 -113.170 -45.888Pazarlama Giderleri19 -469.867 -149.665Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -8.546 -3.802Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 2.605.532 600.043Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -3.176.453 -465.776ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.540.013 1.023.319Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 4.215 50.459Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -1.132 -2.240FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.543.096 1.071.538Finansman Gelirleri23 1.189.517 408.002Finansman Giderleri24 -4.920.603 -1.754.560SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.187.990 -275.020Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.885.425 587.208Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -64.701 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 1.950.126 587.208SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)697.435 312.188DÖNEM KARI (ZARARI)697.435 312.188Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları697.435 312.188Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 27 0,67190000 0,29970000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar669.840 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)25 744.267 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler25 -74.427 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi25 -74.427 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)669.840 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.367.275 312.188Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.367.275 312.188http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004314BIST