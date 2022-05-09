***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler830.000 13 -5.707 512.592 -4.109 191.559 1.049.814 312.188 2.886.350 0 2.886.350Transferler312.188 -312.188 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)109.742 109.742 0 109.742Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)17 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler17 830.000 13 -5.707 512.592 -4.109 191.559 1.362.002 109.742 2.996.092 0 2.996.092Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 1.120.000 13 -14.993 1.182.432 -4.109 213.747 83.902 884.200 697.435 4.162.627 0 4.162.627Transferler697.435 -697.435 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.332.518 2.332.518 0 2.332.518Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)17 -899 -38.346 -39.245 0 -39.245Dönem Sonu Bakiyeler17 1.120.000 13 -15.892 1.182.432 -4.109 213.747 83.902 1.543.289 2.332.518 6.455.900 0 6.455.900Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.527.215 602.695Dönem Karı (Zararı)820.987 -9.527Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)820.987 -9.527Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler757.872 635.212Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 68.657 54.919Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -681Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 0 -681Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.902 6.205Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 15.787 5.931Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 115 274Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler249.038 65.235Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -6.563 -13.651Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 261.561 79.443Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-5.960 -557Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4,2.1 421.240 481.932Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.668 29.859Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler29 3.668 29.859Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-633 -2.257Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -633 -2.257İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.052.938 -20.487Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-583.893 -624.506İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.990 62.268İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-588.883 -686.774Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-99.672 -138.509İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-99.672 -138.509Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.576.295 -38.973Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.331.951 49.053Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-676.758 198.011İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-676.758 198.011Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21.355 17.205Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24.748 932İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)24.748 932Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)169.528 516.300Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.474.079 605.198Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -9.479 -2.170Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -43.657 -333YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI264.781 -208.855Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.774 5.256Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11,22 1.774 5.256Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları256.444 -227.762Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 256.444 -227.762Alınan Faiz23 6.563 13.651FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.991.188 -509.165İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları17 -42.612 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 3.491.699 140.903Kredilerden Nakit Girişleri4 3.491.699 140.903Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -1.289.518 -575.994Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -1.274.416 -567.365Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları4 -15.102 -8.629Ödenen Faiz4 -164.490 -69.940Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -3.891 -4.134YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-271.246 -115.325Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi176.172 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-95.074 -115.325DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.170.396 428.395DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.075.322 313.070Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.075.322 2.170.396Finansal Yatırımlar4 7.023 3.132Ticari Alacaklar5 2.780.993 2.218.391İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 0 4.990İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.780.993 2.213.401Diğer Alacaklar7 23.054 8.277İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 23.054 8.277Türev Araçlar29 0 3.668Stoklar8 5.480.311 3.903.250Peşin Ödenmiş Giderler9 18.871 31.150Diğer Dönen Varlıklar16 730.634 645.742ARA TOPLAM11.116.208 8.984.006TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.116.208 8.984.006DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 120 117Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 26 45Maddi Duran Varlıklar11 9.794.426 8.701.243Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 2.939 3.853Peşin Ödenmiş Giderler9 1.364.552 692.437Ertelenmiş Vergi Varlığı26 5.323.993 3.812.462TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.486.056 13.210.157TOPLAM VARLIKLAR27.602.264 22.194.163KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.164.080 1.768.787İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.164.080 1.768.787Banka Kredileri4 3.106.623 1.716.033Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 57.457 52.754Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 1.760.779 1.438.203Ticari Borçlar5 3.845.684 3.958.781İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 lanmalar4 10.122.893 8.791.882Banka Kredileri4 6.954.298 5.850.176Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 114.453 119.442İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 3.054.142 2.822.264Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 94.233 87.925TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.217.126 8.879.807TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER21.146.364 18.031.536ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.455.900 4.162.627Ödenmiş Sermaye17 1.120.000 1.120.000Sermaye Düzeltme Farkları17 13 13Geri Alınmış Paylar (-)17 -15.892 -14.993Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 1.178.323 1.178.323Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 1.178.323 1.178.323Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 1.182.432 1.182.432Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -4.109 -4.109Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 213.747 213.747Diğer Yedekler17 83.902 83.902Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 1.543.289 884.200Net Dönem Karı veya Zararı17 2.332.518 697.435TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.455.900 4.162.627TOPLAM KAYNAKLAR27.602.264 22.194.163Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 7.108.139 2.532.501Satışların Maliyeti18 -4.886.528 -1.954.701TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.221.611 577.800BRÜT KAR (ZARAR)2.221.611 577.800Genel Yönetim Giderleri19 -53.677 -20.948Pazarlama Giderleri19 -235.779 -81.018Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -223 -235Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 3.348.268 218.214Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -3.600.850 -261.801ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.679.350 432.012Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 1.072 3.284Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -322 -656FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.680.100 434.640Finansman Gelirleri23 514.866 198.825Finansman Giderleri24 -1.373.979 -642.992SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)820.987 -9.527Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.511.531 119.269Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 0 -352Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 1.511.531 119.621SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.332.518 109.742DÖNEM KARI (ZARARI)2.332.518 109.742Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.332.518 109.742Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 27 2,08260000 0,09800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.332.518 109.742Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.332.518 109.742http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027608BIST