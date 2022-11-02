***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler830.000 13 -5.707 512.592 -4.109 191.559 1.049.814 312.188 2.886.350 0 2.886.350Transferler290.000 22.188 -312.188 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.406.943 1.406.943 0 1.406.943Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)17 -7.994 -249.500 0 -257.494 0 -257.494Dönem Sonu Bakiyeler17 1.120.000 13 -13.701 512.592 -4.109 213.747 800.314 1.406.943 4.035.799 0 4.035.799Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 1.120.000 13 -14.993 1.182.432 -4.109 213.747 83.902 884.200 697.435 4.162.627 0 4.162.627Transferler17 1.120.000 -422.565 -697.435 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.008.417 8.008.417 0 8.008.417Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)17 12.736 909.160 921.896 921.896Dönem Sonu Bakiyeler17 2.240.000 13 -2.257 1.182.432 -4.109 213.747 83.902 1.370.795 8.008.417 13.092.940 0 13.092.940Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-500.115 98.866Dönem Karı (Zararı)2.228.610 592.130Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.228.610 592.130Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.296.347 1.189.296Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 217.724 165.084Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.601 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 3.601 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler70.256 18.253Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 69.634 17.906Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 622 347Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler935.658 248.501Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -16.936 -18.793Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 981.231 276.851Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-28.637 -9.557Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4,2.1 2.066.529 760.156Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.668 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler29 3.668 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.089 -2.698Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -1.089 -2.698İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.958.563 -1.677.515Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-817.757 -1.079.943İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.397 -56.415İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-822.154 -1.023.528Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-300.608 -450.820İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-300.608 -450.820Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.531.180 -1.132.077Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.136.023 -428.472Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.939.458 1.231.636İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.939.458 1.231.636Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)36.886 4.156Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.192 31.789İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8.192 31.789Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.157.531 146.216Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-433.606 103.911Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -18.991 -5.045Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -47.518 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.922.417 -1.025.424Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.131 4.188Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11,22 3.131 4.188Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.942.484 -1.048.405Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -5.942.484 -1.048.405Alınan Faiz23 16.936 18.793FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.540.894 1.027.533İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları17 -284.192 -257.494Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 13.524.630 4.637.712Kredilerden Nakit Girişleri4 13.524.630 2.572.732İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri4 0 2.064.980Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -6.717.625 -3.093.748Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -6.668.977 -3.065.108Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları4 -48.648 -28.640Ödenen Faiz4 -971.465 -248.224Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -10.454 -10.713YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-881.638 100.975NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-881.638 100.975DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.170.396 428.395DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.288.758 529.370Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.288.758 2.170.396Finansal Yatırımlar4 13.586 3.132Ticari Alacaklar5 3.003.060 2.218.391İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 593 4.990İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 3.002.467 2.213.401Diğer Alacaklar7 9.672 791İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 9.672 791Türev Araçlar29 0 3.668Stoklar8 8.434.430 3.903.250Peşin Ödenmiş Giderler9 145.947 31.150Diğer Dönen Varlıklar16 944.972 653.228ARA TOPLAM13.840.425 8.984.006TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.840.425 8.984.006DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 100 117Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 0 45Maddi Duran Varlıklar11 17.159.443 8.701.243Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 5.708 3.853Peşin Ödenmiş Giderler9 1.673.008 692.437Ertelenmiş Vergi Varlığı26 10.798.357 3.812.462TOPLAM DURAN VARLIKLAR29.636.616 13.210.157TOPLAM VARLIKLAR43.477.041 22.194.163KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9.979.869 1.768.787İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9.979.869 1.768.787Banka Kredileri4 9.914.730 1.716.033Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 65.139 52.754Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 1.653.462 1.438.203Ticari Borçlar5 6.840.115 3.958.781İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 6.840.115 3.958.781Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6 63.139 26.253Diğer Borçlar7 58.446 50.267İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 58.446 50.267Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 702.929 1.860.460İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)28 166.472 453.851İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 536.457 1.406.609Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 0 47.518Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 2.082 1.460ARA TOPLAM19.300.042 9.151.729TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.300.042 9.151.729UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 10.945.491 8.791.882İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 10.945.491 8.791.882Banka Kredileri4 8.175.780 5.850.176Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 94.763 119.442İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 2.674.948 2.822.264Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 138.568 87.925TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.084.059 8.879.807TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER30.384.101 18.031.536ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.092.940 4.162.627Ödenmiş Sermaye17 2.240.000 1.120.000Sermaye Düzeltme Farkları17 13 13Geri Alınmış Paylar (-)17 -2.257 -14.993Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 1.178.323 1.178.323Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 1.178.323 1.178.323Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 1.182.432 1.182.432Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -4.109 -4.109Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 213.747 213.747Diğer Yedekler17 83.902 83.902Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 1.370.795 884.200Net Dönem Karı veya Zararı17 8.008.417 697.435TOPLAM ÖZKAYNAKLAR13.092.940 4.162.627TOPLAM KAYNAKLAR43.477.041 22.194.163Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 24.037.130 8.907.291 8.408.077 3.649.191Satışların Maliyeti18 -17.983.849 -7.050.061 -6.735.945 -3.027.667TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.053.281 1.857.230 1.672.132 621.524BRÜT KAR (ZARAR)6.053.281 1.857.230 1.672.132 621.524Genel Yönetim Giderleri19 -165.092 -72.451 -50.793 -27.827Pazarlama Giderleri19 -840.087 -303.296 -311.579 -122.313Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -1.255 -2.168 -291 -499Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 4.267.736 725.083 358.433 177.477Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -4.700.593 -586.446 -426.737 -62.716ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.613.990 1.617.952 1.241.165 585.646Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 1.674 4.017 236 436Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -459 -1.061 -7 -12FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.615.205 1.620.908 1.241.394 586.070Finansman Gelirleri23 1.235.342 429.480 119.494 210.203Finansman Giderleri24 -4.828.025 -1.458.258 -2.040.010 -460.717SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.022.522 592.130 -679.122 335.556Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri6.985.895 814.813 3.107.883 429.611Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 0 -14.877 0 -14.100Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 6.985.895 829.690 3.107.883 443.711SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.008.417 1.406.943 2.428.761 765.167DÖNEM KARI (ZARARI)8.008.417 1.406.943 2.428.761 765.167Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları8.008.417 1.406.943 2.428.761 765.167Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç/Earnings Per Share 17 3,57520000 0,62810000 1,08430000 0,34160000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.008.417 1.406.943 2.428.761 765.167Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları8.008.417 1.406.943 2.428.761 765.167http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076089BIST