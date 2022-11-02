***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
02.11.2022 07:49
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
830.000 13 -5.707 512.592 -4.109 191.559 1.049.814 312.188 2.886.350 0 2.886.350
Transferler
290.000 22.188 -312.188 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.406.943 1.406.943 0 1.406.943
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 -7.994 -249.500 0 -257.494 0 -257.494
Dönem Sonu Bakiyeler
17 1.120.000 13 -13.701 512.592 -4.109 213.747 800.314 1.406.943 4.035.799 0 4.035.799
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 1.120.000 13 -14.993 1.182.432 -4.109 213.747 83.902 884.200 697.435 4.162.627 0 4.162.627
Transferler
17 1.120.000 -422.565 -697.435 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.008.417 8.008.417 0 8.008.417
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 12.736 909.160 921.896 921.896
Dönem Sonu Bakiyeler
17 2.240.000 13 -2.257 1.182.432 -4.109 213.747 83.902 1.370.795 8.008.417 13.092.940 0 13.092.940
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-500.115 98.866
Dönem Karı (Zararı)
2.228.610 592.130
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.228.610 592.130
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.296.347 1.189.296
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 217.724 165.084
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.601 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.601 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
70.256 18.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 69.634 17.906
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 622 347
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
935.658 248.501
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -16.936 -18.793
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 981.231 276.851
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-28.637 -9.557
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4,2.1 2.066.529 760.156
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.668 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
29 3.668 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.089 -2.698
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.089 -2.698
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.958.563 -1.677.515
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-817.757 -1.079.943
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.397 -56.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-822.154 -1.023.528
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-300.608 -450.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-300.608 -450.820
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.531.180 -1.132.077
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.136.023 -428.472
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.939.458 1.231.636
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.939.458 1.231.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
36.886 4.156
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.192 31.789
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.192 31.789
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.157.531 146.216
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-433.606 103.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -18.991 -5.045
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -47.518 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.922.417 -1.025.424
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.131 4.188
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,22 3.131 4.188
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.942.484 -1.048.405
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -5.942.484 -1.048.405
Alınan Faiz
23 16.936 18.793
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.540.894 1.027.533
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
17 -284.192 -257.494
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 13.524.630 4.637.712
Kredilerden Nakit Girişleri
4 13.524.630 2.572.732
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
4 0 2.064.980
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -6.717.625 -3.093.748
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -6.668.977 -3.065.108
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
4 -48.648 -28.640
Ödenen Faiz
4 -971.465 -248.224
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -10.454 -10.713
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-881.638 100.975
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-881.638 100.975
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.170.396 428.395
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.288.758 529.370
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.288.758 2.170.396
Finansal Yatırımlar
4 13.586 3.132
Ticari Alacaklar
5 3.003.060 2.218.391
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 593 4.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.002.467 2.213.401
Diğer Alacaklar
7 9.672 791
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 9.672 791
Türev Araçlar
29 0 3.668
Stoklar
8 8.434.430 3.903.250
Peşin Ödenmiş Giderler
9 145.947 31.150
Diğer Dönen Varlıklar
16 944.972 653.228
ARA TOPLAM
13.840.425 8.984.006
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.840.425 8.984.006
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
7 100 117
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 0 45
Maddi Duran Varlıklar
11 17.159.443 8.701.243
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 5.708 3.853
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.673.008 692.437
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 10.798.357 3.812.462
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.636.616 13.210.157
TOPLAM VARLIKLAR
43.477.041 22.194.163
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.979.869 1.768.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.979.869 1.768.787
Banka Kredileri
4 9.914.730 1.716.033
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 65.139 52.754
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 1.653.462 1.438.203
Ticari Borçlar
5 6.840.115 3.958.781
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 6.840.115 3.958.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 63.139 26.253
Diğer Borçlar
7 58.446 50.267
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 58.446 50.267
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 702.929 1.860.460
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28 166.472 453.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 536.457 1.406.609
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 0 47.518
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.082 1.460
ARA TOPLAM
19.300.042 9.151.729
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.300.042 9.151.729
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 10.945.491 8.791.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 10.945.491 8.791.882
Banka Kredileri
4 8.175.780 5.850.176
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 94.763 119.442
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 2.674.948 2.822.264
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 138.568 87.925
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.084.059 8.879.807
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
30.384.101 18.031.536
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.092.940 4.162.627
Ödenmiş Sermaye
17 2.240.000 1.120.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 13 13
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -2.257 -14.993
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 1.178.323 1.178.323
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 1.178.323 1.178.323
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 1.182.432 1.182.432
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -4.109 -4.109
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 213.747 213.747
Diğer Yedekler
17 83.902 83.902
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 1.370.795 884.200
Net Dönem Karı veya Zararı
17 8.008.417 697.435
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.092.940 4.162.627
TOPLAM KAYNAKLAR
43.477.041 22.194.163
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 24.037.130 8.907.291 8.408.077 3.649.191
Satışların Maliyeti
18 -17.983.849 -7.050.061 -6.735.945 -3.027.667
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.053.281 1.857.230 1.672.132 621.524
BRÜT KAR (ZARAR)
6.053.281 1.857.230 1.672.132 621.524
Genel Yönetim Giderleri
19 -165.092 -72.451 -50.793 -27.827
Pazarlama Giderleri
19 -840.087 -303.296 -311.579 -122.313
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -1.255 -2.168 -291 -499
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 4.267.736 725.083 358.433 177.477
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -4.700.593 -586.446 -426.737 -62.716
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.613.990 1.617.952 1.241.165 585.646
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 1.674 4.017 236 436
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -459 -1.061 -7 -12
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.615.205 1.620.908 1.241.394 586.070
Finansman Gelirleri
23 1.235.342 429.480 119.494 210.203
Finansman Giderleri
24 -4.828.025 -1.458.258 -2.040.010 -460.717
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.022.522 592.130 -679.122 335.556
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.985.895 814.813 3.107.883 429.611
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0 -14.877 0 -14.100
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 6.985.895 829.690 3.107.883 443.711
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.008.417 1.406.943 2.428.761 765.167
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.008.417 1.406.943 2.428.761 765.167
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.008.417 1.406.943 2.428.761 765.167
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç/Earnings Per Share 17 3,57520000 0,62810000 1,08430000 0,34160000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.008.417 1.406.943 2.428.761 765.167
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.008.417 1.406.943 2.428.761 765.167
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076089
BIST