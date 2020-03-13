***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
13.03.2020 16:35
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2019-.31.12.2019
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Değişikliğin Nedeni
Yanlış satıra veri girilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar
10 Mart 2020 tarihinde Yayınlanmış olan Finansal durum tablosunda ilişkili olmayan taraflardan borçlanmalar kısmında yer alması gereken tutar sehven ilişkili taraflardan borçlanmalar kısmında sınıflanmıştır.
Gerekli düzeltmelerin yer aldığı Finansal Rapor akşam seans sonrası tekrar yayınlanacaktır. Yapılan değişikliğin Ortaklığımızın konsolide mali tablolarına, konsolide dönem karına ve diğer dipnot kalemlerine etkisi bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828790
BIST
18:0595.605
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 1.965,72
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
18:056,3165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 6,2990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3219
En Düşük
6,2512
18:057,0246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0483
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
18:05317,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -2,88
|Açılış
|: 317,48
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|822.878
|% 10,00
|
|VESTL
|9,90
|41.754.536
|% 10,00
|
|YGYO
|0,44
|16.037.094
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|62.441.876
|% 10,00
|
|ISBTR
|31.322,30
|1.986.915
|% 10,00
|
|AKGRT
|5,16
|9.868.800
|% -13,71
|
|ECZYT
|9,81
|70.242.373
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|284.659
|% -10,00
|
|ECILC
|4,06
|293.964.758
|% -9,98
|
|DEVA
|9,57
|118.886.754
|% -9,97
|
|ASELS
|25,46
|1.331.259.422
|% 4,52
|
|THYAO
|9,14
|1.207.869.154
|% 7,78
|
|GARAN
|9,01
|724.084.615
|% 3,09
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 3,00
|
|EREGL
|8,04
|408.603.902
|% -1,35
|
|ODAS
|1,38
|345.214.924
|% 4,55
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 3,00
|
|IHLGM
|0,95
|186.376.180
|% 5,56
|
|YKBNK
|2,21
|368.354.634
|% 3,76
|
|EKGYO
|1,20
|177.507.234
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8778
|7,9174
|% -0,42
|
|Frank
|6,6074
|6,6472
|% -0,83
|
|Riyal
|1,6766
|1,6850
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.562
|-15,43
|
|Altın Gr.
|317
|317
|-3,37
|
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|10,00
|
|Tam
|2.105
|2.159
|-8,76
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|-4,24
|
|Çeyrek
|510
|522
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|15,17
|15,19
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|3,08
|3,08
|-0,13
|
|B. Petrol
|33,87
|33,87
|0,65
|
Seans Raporu
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KORDS, YONGA, EGCYH, EKIZ, MEMSA, EGCYO, KSTUR, UFUK, SERVE, UMPAS