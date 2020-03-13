***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2019-.31.12.2019Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarFinansal Durum Tablosu (Bilanço)Değişikliğin NedeniYanlış satıra veri girilmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYokturAçıklamalar10 Mart 2020 tarihinde Yayınlanmış olan Finansal durum tablosunda ilişkili olmayan taraflardan borçlanmalar kısmında yer alması gereken tutar sehven ilişkili taraflardan borçlanmalar kısmında sınıflanmıştır.Gerekli düzeltmelerin yer aldığı Finansal Rapor akşam seans sonrası tekrar yayınlanacaktır. Yapılan değişikliğin Ortaklığımızın konsolide mali tablolarına, konsolide dönem karına ve diğer dipnot kalemlerine etkisi bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828790BIST