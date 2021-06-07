***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKamuoyuna en son açıkladığımız bilgileri de içerecek şekilde, şirketimizin mevcut durumunu, stratejilerini ve önümüzdeki döneme ilişkin yatırım planlarını içeren güncel Yatırımcı Sunumu ekte kamuoyuna saygıyla sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940860BIST