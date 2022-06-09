***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
09.06.2022 15:02
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin mevcut durumunu, stratejilerini ve önümüzdeki döneme ilişkin yatırım planlarını içeren güncellenmiş Yatırımcı Sunumu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036412
BIST
15:282.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -8,08
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
15:2817,2298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1036
|Açılış
|: 17,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2364
En Düşük
17,0843
15:2818,6597
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,2659
|Açılış
|: 18,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6597
En Düşük
18,3717
15:281.024,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,02
|Açılış
|: 1.024,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler15:26
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|EUREN
|19,65
|37.393.478
|% 9,96
|
|FONET
|12,88
|50.604.342
|% 8,33
|
|FLAP
|4,25
|73.644.365
|% 8,14
|
|DOCO
|1.632,90
|40.381.194
|% 7,80
|
|OYYAT
|68,85
|91.286.771
|% -10,00
|
|TSGYO
|6,75
|51.671.517
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|36.748.754
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|402,50
|22.211.115
|% -8,44
|
|THYAO
|45,72
|5.064.200.474
|% -2,14
|
|SISE
|22,20
|2.375.720.115
|% 1,56
|
|SASA
|43,86
|1.728.426.715
|% 2,43
|
|SAHOL
|19,64
|1.441.663.614
|% -1,11
|
|TOASO
|63,65
|1.073.870.417
|% -3,63
|
|EKGYO
|2,62
|539.196.643
|% -2,24
|
|DOHOL
|4,00
|660.964.745
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,59
|639.447.719
|% 0,22
|
|SEGYO
|1,17
|164.587.666
|% -7,14
|
|ODAS
|2,91
|382.487.416
|% 1,39
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2254
|17,2314
|% 0,61
|
|Euro
|18,6137
|18,6598
|% 1,45
|
|Sterlin
|21,5428
|21,6509
|% 0,64
|
|Frank
|17,5789
|17,6848
|% 0,83
|
|Riyal
|4,5794
|4,6023
|% 0,60
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-3,99
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|1,58
|
|Cumhuriyet
|6.808
|6.911
|-7,00
|
|Tam
|6.766
|6.937
|-20,66
|
|Yarım
|3.270
|3.355
|-9,99
|
|Çeyrek
|1.640
|1.678
|-4,99
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,97
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|0,00
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,14
|
Seans Raporu
15:26
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15:39SRVGY
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 80.75 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 153 adet işlem
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15:37XU100
Endeks 2, 530 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 30, 586.00 milyon TL de
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15:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, KCHOL, BIMAS
-
15:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, KOZAL, TAVHL
-
15:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 28 kaybederek (% -0.28 ) 2, 272