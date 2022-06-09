***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin mevcut durumunu, stratejilerini ve önümüzdeki döneme ilişkin yatırım planlarını içeren güncellenmiş Yatırımcı Sunumu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036412BIST