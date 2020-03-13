***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündemin Tespiti ve Ortaklarımızın Davet EdilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 13.03.2020Genel Kurul Tarihi 07.04.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.04.2020Ülke TürkiyeŞehir ADANAİlçe SEYHANAdres Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan / AdanaGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması,4 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,8 - 2019 yılı kâr / zararının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesinin Merkez ve Şubeler başlıklı 5. maddesinin, Sermaye başlıklı 8. Maddesinin ve Çeşitli Menkul Değerlerin Çıkartılması başlıklı 10. maddeleri hakkındaki önerisinin onaya sunulması,10 - Şirketin 2019 yılı içerisinde gerçekleştirdiği pay alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,11 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması,14 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 Olağan Genel Kurul İlanı.pdf - İlan MetniEK: 2 2019 general assembly announcement.pdf - İlan MetniEK: 3 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 GENERAL ASSEMBLY INFORMATION DOCUMENT.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 PROFIT DISTRIBUTION TABLE.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 7 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.03.2020 tarihli toplantısında, ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 7 Nisan 2020 Salı günü saat 11:00' de Şirket merkezi olan Yolgeçen Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı, No:559, 01355 Seyhan / Adana adresinde toplanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828957BIST