***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 13.03.2020Genel Kurul Tarihi 07.04.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.04.2020Ülke TürkiyeŞehir ADANAİlçe SEYHANAdres Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan / AdanaGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması,4 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,8 - 2019 yılı kâr / zararının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesinin Merkez ve Şubeler başlıklı 5. maddesinin, Sermaye başlıklı 8. Maddesinin ve Çeşitli Menkul Değerlerin Çıkartılması başlıklı 10. maddeleri hakkındaki önerisinin onaya sunulması,10 - Şirketin 2019 yılı içerisinde gerçekleştirdiği pay alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,11 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması,14 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 Olağan Genel Kurul İlanı.pdf - İlan MetniEK: 2 PROFIT DISTRIBUTION TABLE.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 5 GENERAL ASSEMBLY INFORMATION DOCUMENT.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 6 2019 general assembly announcement.pdf - İlan MetniEK: 7 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel Kurul'da alınan kararlar, ekte yer alan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur.Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 2019 Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi ve 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835803BIST