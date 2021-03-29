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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.03.2021 17:51



***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 25.02.2021
Genel Kurul Tarihi 25.03.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir ADANA
İlçe SEYHAN
Adres Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan / Adana

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması,
4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
8 - 2020 yılı kâr / zararının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
9 - Şirketin 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdiği pay alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması,
13 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2020 Genel Kurul İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2 2020 General Assembly Announcement.pdf - İlan Metni
EK: 3 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 Profit Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul'da alınan kararlar, ekte yer alan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 29.03.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZiRUN CETVELi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29 Mart 2021 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921544


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Tam 2.960 3.036 9,34  
Yarım 1.430 1.469 4,52  
Çeyrek 717 734 2,26  
Gümüş.Ons 24,66 24,69 -0,38  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 -0,02  
B. Petrol 64,50 64,50 0,07  
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