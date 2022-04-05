***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.04.2022 17:24
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 08.03.2022
Genel Kurul Tarihi 31.03.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir ADANA
İlçe SEYHAN
Adres Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan / Adana
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması,
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - 2021 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler neticesinde Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Kuruluş Şekli" başlıklı 12. maddesinin değiştirilmesi,
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
11 - Şirketin 2021 yılı içerisinde gerçekleştirdiği pay alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
14 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 Genel Kurul İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2 2021 General Assembly Announcement.pdf - İlan Metni
EK: 3 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 6 Dividend Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7 Kar Dağıtım Tablosu .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul'da alınan kararlar, ekte yer alan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 05.04.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2021 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31 Mart 2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 5 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015998
BIST