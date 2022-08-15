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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

15.08.2022 18:39
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

22.06.2021 tarihinde ihraç edilen 200.000.000 Euro nominal tutarlı tahvillerin 41.900.000 Euro nominal tutarlı kısmı, tahvil sahibi yatırımcıların 2022 Haziran ayı içinde iletilen talepleri doğrultusunda paya dönüştürülerek itfa edilmiş ve tahvil karşılığı verilen 23.520.825 TL nominal değerli paylar, Şirketimiz uhdesinde bulunan geri alınmış SASA paylarından karşılanmıştır.  Dönüştürme işlemleri sonrasında şirketimizin sahip olduğu SASA payları 7.814.427 TL nominal değere, bu payların Sasa Polyester Sanayi A.Ş. sermayesindeki oranı ise %0,3489'a gerilemiştir. İşlemlere ilişkin diğer detaylar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SASA.E 12/08/2022 23.520.825 % 1,05 32,5857 % 0,3489 568.976.061,24 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055601


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MRSHL 233,20 46.214.811 % 10,00  
CMENT 45,32 2.154.222 % 10,00  
CMBTN 264,30 55.471.010 % 9,99  
TRCAS 12,78 58.491.197 % 9,98  
INTEM 88,15 12.530.483 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9088 17,9318 % -0,15  
Euro 18,1794 18,2397 % -0,08  
Sterlin 21,5916 21,6999 % 0,01  
Frank 18,7840 18,8972 % -0,64  
Riyal 4,7579 4,7818 % -0,24  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.777 -3,07  
Altın Gr. 1.024 1.024 -3,42  
Cumhuriyet 6.857 6.961 -3,00  
Tam 6.862 6.958 2,00  
Yarım 3.344 3.402 1,00  
Çeyrek 1.677 1.700 0,00  
Gümüş.Ons 20,12 20,16 -0,13  
Gümüş Gr. 11,61 11,63 -0,10  
B. Petrol 91,80 91,80 -3,30  
Seans Raporu 18:05
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