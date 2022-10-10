***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkSasa Polyester Sanayi A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkSasa Polyester Sanayi A.Ş.İlgili Geri Alım Programının TarihiBildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalar22.06.2021 tarihinde ihraç edilen 200.000.000 Euro nominal tutarlı tahvillerin 15.800.000 Euro nominal tutarlı kısmı, tahvil sahibi yatırımcıların 2022 Ağustos ayı içinde iletilen talepleri doğrultusunda paya dönüştürülerek itfa edilmiş ve tahvil karşılığı verilen 8.869.427 TL nominal değerli paylar Şirketimiz uhdesinde bulunan geri alınmış SASA paylarından karşılanmıştır.Dönüştürme işlemleri sonrasında şirketimizin sahip olduğu SASA payları 0 TL nominal değere, bu payların Sasa Polyester Sanayi A.Ş. sermayesindeki oranı ise %0,0'a gerilemiştir. İşlemlere ilişkin diğer detaylar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarSASA.E 06/10/2022 8.869.427 % 0,396 32,906 % 0 -100.605.910,46 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069532BIST