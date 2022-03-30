***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
30.03.2022 16:15
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu Mahallelerinde yer alan 116 adet parselin/hissenin toplam 4.058.685,13 m2 (bir bütün hâlinde) satışı
İhaleyi Açan Taraf
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
28.03.2022
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
30/03/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 3/3/2022 tarihli Resmî Gazete'de duyurulan "Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu Mahallelerinde yer alan 116 adet parselin/hissenin toplam 4.058.685,13 m2 (bir bütün hâlinde) satışı" ihalesine Sasa Polyester Sanayi A.Ş. olarak teklif verilmek suretiyle katılım sağlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014048
BIST
18:052.230
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 23,65
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
18:0514,6624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0897
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6833
En Düşük
14,5332
18:0516,3666
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1813
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3762
En Düşük
16,1459
18:05912,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 12,95
|Açılış
|: 912,30
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
913,06
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|15,84
|2.063.349
|% 10,00
|
|ULUSE
|103,00
|11.253.313
|% 9,98
|
|GZNMI
|44,80
|151.036.886
|% 9,97
|
|ISFIN
|3,43
|317.228.353
|% 9,94
|
|AKFGY
|3,48
|166.664.596
|% 9,78
|
|KENT
|210,90
|5.222.253
|% -9,99
|
|CEOEM
|14,34
|196.617.234
|% -9,98
|
|KAREL
|12,55
|124.717.929
|% -9,97
|
|PKENT
|211,60
|45.238.610
|% -9,92
|
|DZGYO
|2,62
|89.505.632
|% -9,66
|
|THYAO
|32,18
|5.314.590.083
|% 1,71
|
|GARAN
|12,19
|2.150.831.869
|% 0,66
|
|ASELS
|24,38
|1.899.794.792
|% 1,92
|
|YKBNK
|4,12
|1.595.519.186
|% 3,00
|
|KRDMD
|14,95
|1.411.023.194
|% -1,06
|
|YKBNK
|4,12
|1.595.519.186
|% 3,00
|
|ODAS
|1,68
|548.070.618
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,37
|500.243.166
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,15
|214.263.430
|% 1,77
|
|ADESE
|0,77
|135.601.683
|% 6,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6534
|14,6624
|% 0,62
|
|Euro
|16,3539
|16,3666
|% 1,12
|
|Sterlin
|19,2180
|19,3143
|% 1,03
|
|Frank
|15,8134
|15,9087
|% 1,43
|
|Riyal
|3,8953
|3,9148
|% 0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|14,81
|
|Altın Gr.
|912
|912
|12,81
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|0,15
|
|B. Petrol
|111
|111
|3,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DESA
Yüzde 7.72 oranında artışla 14.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 836, 671 adet işlem
-
17:58MAVI
Yüzde 4.39 oranında artışla 77.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 924 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 85 artarak (% 1.00 ) 2, 002
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISFIN, AKFGY, ULUSE
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CEOEM, KENT, DZGYO, UZERB