***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuAdana ili, Yumurtalık ilçesi, Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu Mahallelerinde yer alan 116 adet parselin/hissenin toplam 4.058.685,13 m2 (bir bütün hâlinde) satışıİhaleyi Açan TarafHazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı28.03.2022Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi30/03/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarHazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 3/3/2022 tarihli Resmî Gazete'de duyurulan "Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu Mahallelerinde yer alan 116 adet parselin/hissenin toplam 4.058.685,13 m2 (bir bütün hâlinde) satışı" ihalesine Sasa Polyester Sanayi A.Ş. olarak teklif verilmek suretiyle katılım sağlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014048BIST