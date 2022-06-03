***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/03/2022,30/03/2022,05/04/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuAdana ili, Yumurtalık ilçesi, Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu Mahallelerinde yer alan 116 adet parselin/hissenin toplamı 4.058.685,13 m2 (bir bütün hâlinde) satışıİhaleyi Açan TarafHazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı28/03/2022Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi30/03/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarih02/06/2022İhale Sonucuİhale Komisyonu kararı Cumhurbaşkanlığınca onaylanmıştır.İhale Bedeli2.139.000.000 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım2.139.000.000 TLOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%14,6 (2021)AçıklamalarHazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın "Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu Mahallelerinde yer alan 116 adet parselin/hissenin toplamı 4.058.685,13 m2 (bir bütün hâlinde) yüzölçümlü taşınmazların ve bu taşınmazlar üzerinde bulunan yapıların satışı" ihalesi sonuçlanmış olup söz konusu taşınmazların 2.139.000.000 TL bedelle en yüksek teklifi veren Şirketimize satılması 02.06.2022 tarihli ve 5647 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile onaylanmıştır. Cumhurbaşkanlığı kararı 03.06.2022 tarihli (bugün) Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034514BIST