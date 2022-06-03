***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
03.06.2022 13:23
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/03/2022,30/03/2022,05/04/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu Mahallelerinde yer alan 116 adet parselin/hissenin toplamı 4.058.685,13 m2 (bir bütün hâlinde) satışı
İhaleyi Açan Taraf
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
28/03/2022
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
30/03/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
02/06/2022
İhale Sonucu
İhale Komisyonu kararı Cumhurbaşkanlığınca onaylanmıştır.
İhale Bedeli
2.139.000.000 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
2.139.000.000 TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%14,6 (2021)
Açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın "Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu Mahallelerinde yer alan 116 adet parselin/hissenin toplamı 4.058.685,13 m2 (bir bütün hâlinde) yüzölçümlü taşınmazların ve bu taşınmazlar üzerinde bulunan yapıların satışı" ihalesi sonuçlanmış olup söz konusu taşınmazların 2.139.000.000 TL bedelle en yüksek teklifi veren Şirketimize satılması 02.06.2022 tarihli ve 5647 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile onaylanmıştır. Cumhurbaşkanlığı kararı 03.06.2022 tarihli (bugün) Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034514
BIST