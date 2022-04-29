***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin, 1.120.000.000 TL'den 2.240.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 1.120.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025581BIST