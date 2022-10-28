***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi
28.10.2022 14:31
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin şarta bağlı sermaye artırımı yapılarak 2.240.000.000 TL'den 2.255.830.245 TL'ye yükseltilmesi kapsamında ihraç edilecek 15.830.245 TL nominal değerli paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır. Gerçekleştirilecek şartlı sermaye artırımı kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanacak ve ihraç edilecek yeni payların tamamı 2022 Eylül ayı içinde dönüştürme hakkını kullanmak isteyen Paya Dönüştürüleblir Tahvil (Convertible Bond) sahiplerine tahsis edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075049
BIST
12:353.879
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -55,54
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.878
12:3518,6155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0164
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
12:3518,5968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0476
|Açılış
|: 18,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6644
En Düşük
18,4863
12:35982,88
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -11,27
|Açılış
|: 982,88
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
981,96
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ERSU
|5,50
|37.331.643
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|1.618.208
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|48.663.857
|% 10,00
|
|TUREX
|18,07
|37.325.411
|% 9,98
|
|VERUS
|89,85
|55.477.343
|% 9,98
|
|ICBCT
|7,79
|78.461.685
|% -9,94
|
|AGYO
|6,11
|4.868.949
|% -9,88
|
|BRSAN
|53,65
|109.533.480
|% -8,68
|
|CELHA
|23,16
|33.038.876
|% -8,24
|
|CRFSA
|58,95
|73.771.013
|% -7,02
|
|THYAO
|96,95
|1.870.662.946
|% -2,46
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|SISE
|32,54
|1.494.144.582
|% -2,28
|
|SASA
|109,30
|1.399.550.389
|% 5,20
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|EKGYO
|4,42
|631.805.299
|% -2,21
|
|ISCTR
|9,05
|1.219.089.799
|% -3,52
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|SKBNK
|2,05
|175.362.786
|% -2,84
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6107
|18,6142
|% 0,08
|
|Euro
|18,5788
|18,5903
|% 0,22
|
|Sterlin
|21,3937
|21,5010
|% -0,17
|
|Frank
|18,5860
|18,6980
|% -0,54
|
|Riyal
|4,9378
|4,9626
|% 0,09
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-18,21
|
|Altın Gr.
|984
|985
|-9,58
|
|Cumhuriyet
|6.569
|6.668
|-71,00
|
|Tam
|6.599
|6.658
|-78,00
|
|Yarım
|3.215
|3.256
|-38,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.628
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,27
|19,30
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|-0,23
|
|B. Petrol
|94,08
|94,08
|-0,96
|
Seans Raporu
12:35
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15:59
QNBFL, PKENT, FRIGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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CRFSA, CELHA, BRSAN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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KRONT, SELVA, ESCOM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:44
DGATE, EUREN, CANTE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:36ALKA
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 34.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 559, 265 adet işlem