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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi

05.12.2022 08:58
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin şarta bağlı sermaye artırımı yapılarak 2.255.830.245  TL'den 2.263.633.096 TL'ye yükseltilmesi kapsamında ihraç edilecek 7.802.851 TL nominal değerli paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır. Gerçekleştirilecek şartlı sermaye artırımı kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanacak ve ihraç edilecek yeni payların tamamı 2022 Ekim ayı içinde dönüştürme hakkını kullanmak isteyen Paya Dönüştürüleblir Tahvil (Convertible Bond) sahiplerine tahsis edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084132


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