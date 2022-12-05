***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi
05.12.2022 08:58
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin şarta bağlı sermaye artırımı yapılarak 2.255.830.245 TL'den 2.263.633.096 TL'ye yükseltilmesi kapsamında ihraç edilecek 7.802.851 TL nominal değerli paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır. Gerçekleştirilecek şartlı sermaye artırımı kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanacak ve ihraç edilecek yeni payların tamamı 2022 Ekim ayı içinde dönüştürme hakkını kullanmak isteyen Paya Dönüştürüleblir Tahvil (Convertible Bond) sahiplerine tahsis edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084132
BIST
11:254.886
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -77,36
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.884
11:2518,6397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
11:2519,6605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0312
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5969
11:251.077,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,40
|Açılış
|: 1.077,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.075,02
BIST En Aktif Hisseler11:25
|GLCVY
|31,68
|54.804.780
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|348.436
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|272.834.190
|% 9,99
|
|EUREN
|83,75
|79.762.495
|% 9,98
|
|UZERB
|147,70
|743.079
|% 9,98
|
|SASA
|108,00
|561.280.046
|% -10,00
|
|PRKME
|20,20
|92.418.220
|% -9,98
|
|PRDGS
|12,74
|42.201.261
|% -9,96
|
|YESIL
|4,44
|7.528.131
|% -9,94
|
|KONTR
|140,60
|250.977.768
|% -9,76
|
|THYAO
|128,70
|3.820.212.329
|% 0,31
|
|KRDMD
|15,09
|2.251.280.933
|% 2,24
|
|EREGL
|40,64
|1.747.672.836
|% -1,88
|
|TUPRS
|478,70
|1.167.669.570
|% -0,50
|
|KOZAL
|384,50
|1.108.100.688
|% -1,91
|
|EKGYO
|7,19
|1.082.586.230
|% 0,70
|
|KRDMD
|15,09
|2.251.280.933
|% 2,24
|
|ADESE
|1,80
|212.240.254
|% 6,51
|
|SKBNK
|2,67
|215.543.386
|% -0,74
|
|ISCTR
|10,24
|771.927.096
|% -1,92
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6343
|18,6397
|% 0,03
|
|Euro
|19,6538
|19,6605
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,8093
|22,9237
|% -0,05
|
|Frank
|19,8423
|19,9619
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9436
|4,9684
|% 0,02
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|0,77
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|0,60
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.205
|7.265
|-9,00
|
|Yarım
|3.494
|3.552
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,05
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,78
|13,79
|-0,08
|
|B. Petrol
|86,23
|86,23
|0,66
|
Seans Raporu
11:25
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-
11:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -70, 12 kaybederek (% -1.62 ) 4, 266
-
11:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, RHEAG, GLCVY, ALFAS, BALAT, UZERB, EUREN
-
11:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PRDGS, SASA, PRKME, YESIL
-
11:40
TUCLK, SONME, OZKGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:40
HKTM, HUNER, BFREN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında