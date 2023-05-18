***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin, 2.302.591.217 TL'den 5.295.959.799,10 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 2.993.368.582,10 TL nominal değerli paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152481BIST