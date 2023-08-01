Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi

01.08.2023 09:52
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin şarta bağlı sermaye artırımı yapılarak 5.295.959.799,10 TL'den 5.298.542.110,10 TL'ye yükseltilmesi kapsamında ihraç edilecek 2.582.311 TL nominal değerli paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır. Gerçekleştirilecek şartlı sermaye artırımı kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanacak ve ihraç edilecek yeni payların tamamı 2023 yılı Haziran ayı içinde dönüştürme hakkını kullanmak isteyen Paya Dönüştürüleblir Tahvil (Convertible Bond) sahiplerine tahsis edilecektir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178861


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:107.242
Değişim :  0,35% |  25,47
Açılış :  7.210  
Önceki Kapanış :  7.217  
En Düşük
7.113 En Yüksek
7.297
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FORMT 3,29 93.938.215 % 229,00  
ZEDUR 87,45 44.048.856 % 10,00  
SAYAS 54,45 150.098.291 % 10,00  
ATAKP 57,80 344.339.474 % 9,99  
KLSER 36,58 203.101.524 % 9,98  
daha fazla
12:08 Alış Satış %  
Dolar 26,9588 26,9643 % 0,22  
Euro 29,5795 29,5866 % 0,14  
Sterlin 34,4857 34,6587 % 0,21  
Frank 30,6822 30,8670 % -0,14  
Riyal 7,1682 7,2041 % 0,31  
daha fazla
12:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.957 1.957 -8,90  
Altın Gr. 1.696 1.696 -3,81  
Cumhuriyet 11.283 11.454 -65,00  
Tam 11.037 11.124 -46,00  
Yarım 5.523 5.587 -24,00  
Çeyrek 2.761 2.794 -11,00  
Gümüş.Ons 24,54 24,57 -0,21  
Gümüş Gr. 21,25 21,27 -0,15  
B. Petrol 85,11 85,11 -0,32  
Seans Raporu 12:08
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru