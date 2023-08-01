***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi
01.08.2023 09:52
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin şarta bağlı sermaye artırımı yapılarak 5.295.959.799,10 TL'den 5.298.542.110,10 TL'ye yükseltilmesi kapsamında ihraç edilecek 2.582.311 TL nominal değerli paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır. Gerçekleştirilecek şartlı sermaye artırımı kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanacak ve ihraç edilecek yeni payların tamamı 2023 yılı Haziran ayı içinde dönüştürme hakkını kullanmak isteyen Paya Dönüştürüleblir Tahvil (Convertible Bond) sahiplerine tahsis edilecektir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178861
BIST
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12:107.242
En Düşük
|Değişim
|: 0,35%
|| 25,47
|Açılış
|: 7.210
|
|Önceki Kapanış
|: 7.217
|
7.113
En Yüksek
7.297
12:1026,9650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0596
|Açılış
|: 26,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,1858
En Düşük
26,8745
12:1029,5940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0475
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0411
En Düşük
29,3002
12:101.695,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,84
|Açılış
|: 1.695,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.699,66
|
1.713,41
En Düşük
1.694,46
BIST En Aktif Hisseler12:08
|FORMT
|3,29
|93.938.215
|% 229,00
|
|ZEDUR
|87,45
|44.048.856
|% 10,00
|
|SAYAS
|54,45
|150.098.291
|% 10,00
|
|ATAKP
|57,80
|344.339.474
|% 9,99
|
|KLSER
|36,58
|203.101.524
|% 9,98
|
|PCILT
|38,08
|5.543.534
|% -9,98
|
|EDIP
|21,32
|643.310
|% -9,97
|
|ORMA
|69,05
|803.121
|% -9,80
|
|INFO
|12,74
|164.793.635
|% -7,48
|
|ITTFH
|4,11
|145.292.503
|% -7,22
|
|ASTOR
|116,60
|7.302.183.416
|% 4,67
|
|EREGL
|41,30
|4.189.191.751
|% -0,96
|
|SASA
|62,70
|3.995.218.294
|% 2,87
|
|ASELS
|76,20
|3.824.667.462
|% 2,14
|
|THYAO
|232,90
|3.288.258.771
|% -0,60
|
|EKGYO
|8,75
|1.716.786.332
|% 0,69
|
|ZOREN
|4,38
|805.957.827
|% 1,86
|
|ISCTR
|15,51
|2.368.023.478
|% 2,65
|
|YKBNK
|14,14
|2.115.254.195
|% -0,63
|
|IHYAY
|1,26
|149.152.050
|% 7,69
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9588
|26,9643
|% 0,22
|
|Euro
|29,5795
|29,5866
|% 0,14
|
|Sterlin
|34,4857
|34,6587
|% 0,21
|
|Frank
|30,6822
|30,8670
|% -0,14
|
|Riyal
|7,1682
|7,2041
|% 0,31
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-8,90
|
|Altın Gr.
|1.696
|1.696
|-3,81
|
|Cumhuriyet
|11.283
|11.454
|-65,00
|
|Tam
|11.037
|11.124
|-46,00
|
|Yarım
|5.523
|5.587
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.794
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,57
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|21,25
|21,27
|-0,15
|
|B. Petrol
|85,11
|85,11
|-0,32
|