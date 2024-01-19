***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi
19.01.2024 09:30
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2023, 04.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 04.08.2023 tarihinde yapılan şarta bağlı paya dönüştürülebilir borçlanma aracı (contingent convertible debt instrument) ihraç başvurusu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 3.547.703.506 TL nominal ihraç tavanına ilişkin ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve başvuru formu ekte yer almaktadır. Borçlanma aracı ihraç tutarı ve dönüştürme fiyatına ilişkin başvurumuzda 1) Erdemoğlu Holding A.Ş. tarafından 12.06.2023 tarihinde Türkiye dışında yerleşik nitelikli kurumsal yatırımcılara satılan pay miktarına (66.937.802 adet) denk gelecek ve 2) Borçlanma aracının paya dönüştürülmesinde esas alınacak dönüştürme fiyatının işlemdeki pay fiyatına (53,00 TL) eşit olacak şekilde belirlenmesi yönündeki talebimize istinaden dönüştürme fiyatı i) İhraç tarihinden önceki iş gününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınıp en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle tespit edilecek baz fiyat ile ii) Erdemoğlu Holding A.Ş. tarafından gerçekleştirilen 12.06.2023 tarihli pay satış işlem fiyatı olan 53,00 TL'den yüksek olan dikkate alınarak 53,00 TL olarak ve ihraç edilecek şarta bağlı paya dönüştürülebilir borçlanma aracının tutarı da 3.547.703.506 TL (pay başına 53,00 TL fiyattan 66.937.802 adet) olarak belirlenmiştir. Dönüştürme işleminin gerçekleşmesi halinde, Erdemoğlu Holding A.Ş.'nin 12.06.2023 tarihinde gerçekleştirdiği satış işleminde belirlenen pay satış fiyatı üzerinden (53,00 TL) ve tam olarak satışı yapılan adede eşit sayıda yeni pay ihraç edilerek Erdemoğlu Holding A.Ş.'ye verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241533
BIST
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10:028.045
En Düşük
|Değişim
|: 0,36%
|| 28,47
|Açılış
|: 8.040
|
|Önceki Kapanış
|: 8.016
|
8.036
En Yüksek
8.045
10:0230,1951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0599
|Açılış
|: 30,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,2039
En Düşük
30,0572
10:0232,8870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0407
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9513
En Düşük
32,7446
10:021.965,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,14
|Açılış
|: 1.965,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.959,85
|
1.966,01
En Düşük
1.954,70
BIST En Aktif Hisseler10:01
|MARKA
|64,90
|33.812.845
|% 6,39
|
|BRKO
|3,22
|1.362.188
|% 2,55
|
|ALCTL
|95,00
|36.629.260
|% 1,82
|
|ACSEL
|119,20
|172.482
|% 1,45
|
|PAGYO
|38,10
|10.932.416
|% 1,33
|
|ORMA
|127,90
|131.353
|% -3,62
|
|BAYRK
|34,50
|9.038.621
|% -1,88
|
|SANEL
|31,00
|20.972.287
|% -1,52
|
|GRNYO
|7,09
|2.525.682
|% -0,70
|
|IDGYO
|4,55
|5.072.248
|% -0,66
|
|ASTOR
|110,00
|6.791.024.737
|% -0,36
|
|THYAO
|250,75
|6.538.588.617
|% 0,00
|
|ISCTR
|25,86
|5.881.466.099
|% 0,00
|
|SASA
|36,02
|5.238.641.985
|% 0,00
|
|YKBNK
|21,98
|4.146.923.285
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,98
|2.458.386.855
|% 0,00
|
|ISCTR
|25,86
|5.881.466.099
|% 0,00
|
|YKBNK
|21,98
|4.146.923.285
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,43
|698.644.299
|% 0,00
|
|SASA
|36,02
|5.238.641.985
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1862
|30,1968
|% 0,20
|
|Euro
|32,8607
|32,8834
|% 0,11
|
|Sterlin
|38,1708
|38,3622
|% 0,03
|
|Frank
|34,6190
|34,8275
|% 0,16
|
|Riyal
|8,0301
|8,0704
|% 0,22
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,70
|22,74
|% 0,66
|
|Platin
|912,36
|914,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|938,19
|943,87
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,25
|79,25
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,50
|2.024,77
|% 0,66
|