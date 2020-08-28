***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.08.2020 12:03
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Paya Dönüştürülebilir Tahvil (Convertible Bond) İhracı SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.08.2020
İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000
Para Birimi EUR
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 28.08.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Çeşitli Menkul Değerler Çıkarılması" başlıklı 10.maddesinin ikinci fıkrası ile Yönetim Kurulu'na verilen yetki kapsamında, tamamı nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurdışında Euro cinsinden 5 (beş) yıl vadeli 150.000.000 Euro (Yüzellimilyon Euro) nominal değere kadar Paya Dönüştürülebilir Tahvil (Convertible Bond) ihraç edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 28.08.2020 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871550
BIST
13:241.107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,97
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.106
13:247,3275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0296
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,3227
13:248,7217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0206
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7473
En Düşük
8,6699
13:24460,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,23
|Açılış
|: 460,11
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
462,30
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler13:24
|RALYH
|6,49
|19.893.558
|% 10,00
|
|METUR
|2,75
|4.191.722
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|21.441.885
|% 9,98
|
|ISGSY
|8,83
|12.910.252
|% 9,96
|
|IZMDC
|26,06
|19.101.527
|% 9,96
|
|QNBFL
|126,40
|1.361.230
|% -6,99
|
|AYES
|5,61
|25.727
|% -6,50
|
|BMELK
|5,00
|390.765
|% -5,84
|
|FADE
|5,00
|2.396.774
|% -5,48
|
|ORMA
|9,30
|57.305
|% -5,20
|
|PETKM
|4,08
|598.877.965
|% -0,24
|
|KRDMD
|3,05
|597.299.556
|% 3,74
|
|TSPOR
|5,20
|478.115.958
|% 7,00
|
|ZOREN
|2,86
|455.028.079
|% 6,32
|
|GARAN
|6,97
|399.628.447
|% -0,29
|
|KRDMD
|3,05
|597.299.556
|% 3,74
|
|ZOREN
|2,86
|455.028.079
|% 6,32
|
|PETKM
|4,08
|598.877.965
|% -0,24
|
|TSPOR
|5,20
|478.115.958
|% 7,00
|
|AKENR
|1,97
|181.913.411
|% 1,03
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3246
|7,3275
|% -0,40
|
|Euro
|8,7141
|8,7217
|% 0,24
|
|Sterlin
|9,7075
|9,7561
|% 0,38
|
|Frank
|8,0775
|8,1262
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9488
|1,9586
|% -0,24
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|22,41
|
|Altın Gr.
|460
|461
|4,64
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.112
|39,00
|
|Tam
|3.046
|3.123
|29,91
|
|Yarım
|1.472
|1.511
|14,47
|
|Çeyrek
|738
|755
|7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,50
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,10
|
|B. Petrol
|45,44
|45,44
|-0,16
|