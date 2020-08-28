***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Paya Dönüştürülebilir Tahvil (Convertible Bond) İhracı SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 27.08.2020İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000Para Birimi EURİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 28.08.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Çeşitli Menkul Değerler Çıkarılması" başlıklı 10.maddesinin ikinci fıkrası ile Yönetim Kurulu'na verilen yetki kapsamında, tamamı nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurdışında Euro cinsinden 5 (beş) yıl vadeli 150.000.000 Euro (Yüzellimilyon Euro) nominal değere kadar Paya Dönüştürülebilir Tahvil (Convertible Bond) ihraç edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 28.08.2020 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871550BIST