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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

28.08.2020 12:03
GÜNCEL HABERLER



***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Paya Dönüştürülebilir Tahvil (Convertible Bond) İhracı SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 27.08.2020
İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000
Para Birimi EUR
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 28.08.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Çeşitli Menkul Değerler Çıkarılması" başlıklı 10.maddesinin ikinci fıkrası ile Yönetim Kurulu'na verilen yetki kapsamında, tamamı nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurdışında Euro cinsinden 5 (beş) yıl vadeli 150.000.000 Euro (Yüzellimilyon Euro) nominal değere kadar Paya Dönüştürülebilir Tahvil (Convertible Bond) ihraç edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 28.08.2020 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871550


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Altın Gr. 460 461 4,64  
Cumhuriyet 3.065 3.112 39,00  
Tam 3.046 3.123 29,91  
Yarım 1.472 1.511 14,47  
Çeyrek 738 755 7,24  
Gümüş.Ons 27,45 27,50 0,45  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,10  
B. Petrol 45,44 45,44 -0,16  
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