***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Paya Dönüştürülebilir Tahvil İhracı Tutar RevizyonuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Paya Dönüştürülebilir Tahvil İhracı Tutar RevizyonuYetkili Organ Karar Tarihi 27.08.2020İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000Para Birimi EURİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 28.08.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin daha önce kamuoyu ile paylaştığı tamamı nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurdışında Euro cinsinden 5 (beş) yıl vadeli 150.000.000 Euro (Yüzellimilyon Euro) nominal değere kadar Paya Dönüştürülebilir Tahvil ihracına ilişkin yapılan pazar araştırması sonucunda, ihraca aracılık etmesi planlanan finansal kuruluşların önerisi ile tutarın 200.000.000 Euro'ya (İkiyüzmilyon Euro) yükseltilmesine karar verilmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan önceki başvurumuz revize edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886345BIST