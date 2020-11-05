***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.11.2020 15:25
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Paya Dönüştürülebilir Tahvil İhracı Tutar Revizyonu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Paya Dönüştürülebilir Tahvil İhracı Tutar Revizyonu
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.08.2020
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi EUR
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 28.08.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin daha önce kamuoyu ile paylaştığı tamamı nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurdışında Euro cinsinden 5 (beş) yıl vadeli 150.000.000 Euro (Yüzellimilyon Euro) nominal değere kadar Paya Dönüştürülebilir Tahvil ihracına ilişkin yapılan pazar araştırması sonucunda, ihraca aracılık etmesi planlanan finansal kuruluşların önerisi ile tutarın 200.000.000 Euro'ya (İkiyüzmilyon Euro) yükseltilmesine karar verilmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan önceki başvurumuz revize edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886345
BIST
15:451.183
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 15,42
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.184
En Düşük
1.170
15:458,4370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0155
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
15:4510,0033
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1235
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0163
En Düşük
9,8472
15:45522,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 6,81
|Açılış
|: 522,66
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
523,10
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler15:45
|BLCYT
|6,60
|8.847.576
|% 10,00
|
|CASA
|41,80
|192.060
|% 10,00
|
|NATEN
|36,98
|70.555.580
|% 9,99
|
|DITAS
|30,60
|2.463.176
|% 9,99
|
|MEGAP
|14,90
|10.135.141
|% 9,96
|
|EUYO
|10,44
|4.460.657
|% -10,00
|
|VANGD
|8,82
|3.454.370
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|2.342.892
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|845.985
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|859.721
|% -9,97
|
|GARAN
|6,98
|1.585.714.689
|% 0,72
|
|SISE
|6,66
|993.333.726
|% 2,94
|
|TSKB
|2,00
|671.590.951
|% -3,38
|
|PETKM
|4,32
|630.216.210
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,81
|616.650.754
|% 3,43
|
|EKGYO
|1,81
|616.650.754
|% 3,43
|
|SKBNK
|1,83
|604.337.333
|% 7,65
|
|TSKB
|2,00
|671.590.951
|% -3,38
|
|ALBRK
|1,70
|411.945.048
|% 3,66
|
|GARAN
|6,98
|1.585.714.689
|% 0,72
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4315
|8,4370
|% 0,18
|
|Euro
|9,9952
|10,0033
|% 1,25
|
|Sterlin
|11,0121
|11,0673
|% 1,01
|
|Frank
|9,2814
|9,3374
|% 0,97
|
|Riyal
|2,2455
|2,2567
|% 0,31
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|18,84
|
|Altın Gr.
|521
|521
|5,58
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|19,00
|
|Tam
|3.439
|3.526
|18,63
|
|Yarım
|1.662
|1.706
|9,01
|
|Çeyrek
|834
|853
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,72
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|0,22
|
|B. Petrol
|40,91
|40,91
|-0,31
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
15:59BASCM
Yüzde 5.42 oranında artışla 8.75 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 073 adet işlem
-
15:58KLGYO
Yüzde 8.38 oranında artışla 12.41 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 246, 854 adet işlem
-
15:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 86 artarak (% 1.00 ) 1, 294
-
15:57XU100
Endeks 1, 183 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 27 üstünde . İşlem hacmi 16, 690.00 milyon TL de
-
15:57DGATE
Yüzde 4.80 oranında artışla 16.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 512, 426 adet işlem