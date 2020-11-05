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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

05.11.2020 15:25
GÜNCEL HABERLER



***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Paya Dönüştürülebilir Tahvil İhracı Tutar Revizyonu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Paya Dönüştürülebilir Tahvil İhracı Tutar Revizyonu

Yetkili Organ Karar Tarihi 27.08.2020
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi EUR
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 28.08.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin daha önce kamuoyu ile paylaştığı tamamı nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurdışında Euro cinsinden 5 (beş) yıl vadeli 150.000.000 Euro (Yüzellimilyon Euro) nominal değere kadar Paya Dönüştürülebilir Tahvil ihracına ilişkin yapılan pazar araştırması sonucunda, ihraca aracılık etmesi planlanan finansal kuruluşların önerisi ile tutarın 200.000.000 Euro'ya (İkiyüzmilyon Euro) yükseltilmesine karar verilmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan önceki başvurumuz revize edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886345


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Altın Gr. 521 521 5,58  
Cumhuriyet 3.454 3.507 19,00  
Tam 3.439 3.526 18,63  
Yarım 1.662 1.706 9,01  
Çeyrek 834 853 4,50  
Gümüş.Ons 24,68 24,72 0,80  
Gümüş Gr. 6,69 6,70 0,22  
B. Petrol 40,91 40,91 -0,31  
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