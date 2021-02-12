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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

12.02.2021 09:00



***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Paya Dönüştürülebilir Tahvil İhraç Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 27.08.2020
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi EUR
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 28.08.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.02.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin daha önce kamuoyu ile paylaştığı, tamamı nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurt dışında Euro cinsinden 5 (beş) yıl vadeli 200.000.000 Euro (İki yüz milyon Euro) nominal değere kadar Paya Dönüştürülebilir Tahvil ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvuru onaylanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909241


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Tam 2.756 2.827 -18,01  
Yarım 1.332 1.368 -8,71  
Çeyrek 668 684 -4,35  
Gümüş.Ons 27,08 27,12 0,08  
Gümüş Gr. 6,12 6,12 0,02  
B. Petrol 60,79 60,79 -0,35  
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