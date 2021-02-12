***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.02.2021 09:00
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Paya Dönüştürülebilir Tahvil İhraç Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.08.2020
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi EUR
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 28.08.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.02.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin daha önce kamuoyu ile paylaştığı, tamamı nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurt dışında Euro cinsinden 5 (beş) yıl vadeli 200.000.000 Euro (İki yüz milyon Euro) nominal değere kadar Paya Dönüştürülebilir Tahvil ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvuru onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909241
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.558
En Düşük
1.544
18:057,0378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0120
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0386
En Düşük
7,0176
18:058,5380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5430
En Düşük
8,5054
18:05412,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,17
|Açılış
|: 412,65
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
411,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDEAS
|29,92
|18.076.726
|% 10,00
|
|PARSN
|33,48
|135.269.617
|% 9,99
|
|ESEN
|42,06
|665.634.692
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|17.626.169
|% 9,99
|
|IDGYO
|9,47
|6.226.823
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|78.424.963
|% -10,00
|
|SERVE
|17,29
|1.534.766
|% -9,99
|
|TGSAS
|32,26
|45.617.862
|% -9,99
|
|DITAS
|47,44
|75.548.945
|% -8,51
|
|SAMAT
|6,77
|34.154.972
|% -6,49
|
|KOZAL
|136,70
|1.955.922.329
|% -0,07
|
|SISE
|7,76
|1.647.330.819
|% 0,78
|
|DOHOL
|3,67
|1.252.577.626
|% 4,56
|
|KOZAA
|17,99
|1.190.301.163
|% 6,07
|
|GARAN
|9,94
|1.161.948.339
|% -2,36
|
|EKGYO
|2,56
|1.095.458.065
|% -2,66
|
|DOHOL
|3,67
|1.252.577.626
|% 4,56
|
|PETKM
|5,09
|1.113.460.836
|% -0,59
|
|SISE
|7,76
|1.647.330.819
|% 0,78
|
|KARSN
|5,06
|898.676.921
|% 5,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0341
|7,0378
|% 0,17
|
|Euro
|8,5311
|8,5380
|% 0,01
|
|Sterlin
|9,6755
|9,7240
|% -0,02
|
|Frank
|7,8693
|7,9167
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8695
|1,8789
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-2,35
|
|Altın Gr.
|412
|412
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,12
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,12
|0,02
|
|B. Petrol
|60,79
|60,79
|-0,35
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GLRYH
Yüzde 5.56 oranında artışla 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 964, 344 adet işlem
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17:58IDGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.47 lira fiyatla işlem gören hissede 668, 225 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 25 kaybederek (% -0.17 ) 1, 359
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, MAKTK, AYEN, FMIZP, NIBAS, DIRIT, KONTR, KRGYO, YAPRK, KRONT
-
17:57
DNISI, VERTU, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında