***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Paya Dönüştürülebilir Tahvil İhraç OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 27.08.2020İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000Para Birimi EURİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 28.08.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 11.02.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin daha önce kamuoyu ile paylaştığı, tamamı nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurt dışında Euro cinsinden 5 (beş) yıl vadeli 200.000.000 Euro (İki yüz milyon Euro) nominal değere kadar Paya Dönüştürülebilir Tahvil ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvuru onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909241BIST