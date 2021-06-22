***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt Dışında Paya Dönüştürülebilir Tahvil İhracına BaşlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 27.08.2020İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000Para Birimi EURİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 28.08.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 11.02.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.02.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılması planlanan paya dönüştürülebilir tahvil ihracına 22.06.2021 tarihi (bugün) itibarıyla başlanmıştır. İhraca ilişkin basın duyurusu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Convertible Bond-Press Release.pdfEK: 2 Paya Dönüştürelibilir Tahvil-Basın Duyurusu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943517BIST