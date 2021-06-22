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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

22.06.2021 12:46



***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt Dışında Paya Dönüştürülebilir Tahvil İhracına Başlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 27.08.2020
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi EUR
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 28.08.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.02.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.02.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılması planlanan paya dönüştürülebilir tahvil ihracına 22.06.2021 tarihi (bugün) itibarıyla başlanmıştır. İhraca ilişkin basın duyurusu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Convertible Bond-Press Release.pdf
EK: 2 Paya Dönüştürelibilir Tahvil-Basın Duyurusu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943517


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Tam 3.261 3.343 -14,40  
Yarım 1.576 1.617 -6,97  
Çeyrek 791 809 -3,49  
Gümüş.Ons 25,89 25,92 0,14  
Gümüş Gr. 7,19 7,20 0,02  
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