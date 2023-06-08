***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt içinde Borçlanma Aracı ihracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı AlınmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 08.06.2023İhraç Tavanı Tutarı 4.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 8 Haziran 2023 tarihli toplantısında azami 4.000.000.000 TL'ye kadar Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin tamamı Şirket'in hakim ortağı Erdemoğlu Holding A.Ş.'ye tahsisli olarak satılması planla için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir. Konuya ilişkin basın duyurusu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Basın Duyurusu.pdfEK: 2 Press Release.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157268BIST