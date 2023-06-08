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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

08.06.2023 15:32
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt içinde Borçlanma Aracı ihracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 08.06.2023
İhraç Tavanı Tutarı 4.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 8 Haziran 2023 tarihli toplantısında azami 4.000.000.000 TL'ye kadar Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin tamamı Şirket'in hakim ortağı Erdemoğlu Holding A.Ş.'ye tahsisli olarak satılması planla için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir. Konuya ilişkin basın duyurusu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Basın Duyurusu.pdf
EK: 2 Press Release.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157268


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Tam 9.751 10.016 -29,14  
Yarım 4.803 4.882 13,00  
Çeyrek 2.394 2.437 3,00  
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Gümüş Gr. 17,82 17,84 0,29  
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