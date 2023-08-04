***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt içinde Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 08.06.2023İhraç Tavanı Tutarı 4.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 04.08.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Çeşitli Menkul Değerler Çıkarılması" başlıklı 10.maddesinin ikinci fıkrası ile Yönetim Kurulu'na verilen yetki kapsamında, azami 4.000.000.000 TL'ye kadar Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin tamamı Şirket'in hakim ortağı Erdemoğlu Holding A.Ş.'ye tahsisli olarak satılmak üzere şarta bağlı paya dönüştürülebilir borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kuruluna 4 Ağustos 2023 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Basın Duyurusu.pdfEK: 2 Press Release.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180979BIST