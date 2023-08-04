***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.08.2023 18:22
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt içinde Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.06.2023
İhraç Tavanı Tutarı 4.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.08.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Çeşitli Menkul Değerler Çıkarılması" başlıklı 10.maddesinin ikinci fıkrası ile Yönetim Kurulu'na verilen yetki kapsamında, azami 4.000.000.000 TL'ye kadar Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin tamamı Şirket'in hakim ortağı Erdemoğlu Holding A.Ş.'ye tahsisli olarak satılmak üzere şarta bağlı paya dönüştürülebilir borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kuruluna 4 Ağustos 2023 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Basın Duyurusu.pdf
EK: 2 Press Release.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180979
BIST
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18:057.401
En Düşük
|Değişim
|: 2,48%
|| 179,06
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
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7.205
En Yüksek
7.427
18:0526,9848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0380
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
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27,4154
En Düşük
26,9175
18:0529,7885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,2654
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
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30,2907
En Düşük
29,4723
18:051.684,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 8,32
|Açılış
|: 1.684,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
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1.707,13
En Düşük
1.671,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYLGD
|39,82
|503.319.366
|% 10,00
|
|NTHOL
|16,83
|209.089.354
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|2.083.107
|% 10,00
|
|RNPOL
|23,10
|79.089.235
|% 10,00
|
|ETYAT
|8,91
|10.393.686
|% 10,00
|
|MACKO
|91,80
|389.357.399
|% -10,00
|
|EGEPO
|26,02
|68.998.052
|% -9,97
|
|EDIP
|15,56
|57.952.514
|% -9,95
|
|IZFAS
|9,97
|16.176.315
|% -9,94
|
|CVKMD
|314,10
|1.059.593.256
|% -9,85
|
|THYAO
|248,80
|14.904.409.407
|% 5,87
|
|ASTOR
|112,00
|6.116.968.463
|% -1,06
|
|EREGL
|41,14
|5.283.757.995
|% 1,83
|
|KONTR
|247,00
|4.788.029.967
|% -1,87
|
|YKBNK
|14,46
|4.751.088.780
|% 2,84
|
|EKGYO
|8,86
|4.424.184.610
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,46
|4.751.088.780
|% 2,84
|
|ISCTR
|16,06
|4.402.596.271
|% 4,56
|
|CEMAS
|3,25
|583.433.910
|% 4,17
|
|SKBNK
|3,09
|536.237.441
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9726
|26,9876
|% 0,15
|
|Euro
|29,7749
|29,8198
|% 1,00
|
|Sterlin
|34,3864
|34,5589
|% 0,68
|
|Frank
|30,8555
|31,0414
|% 0,48
|
|Riyal
|7,1702
|7,2062
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|7,47
|
|Altın Gr.
|1.684
|1.685
|8,22
|
|Cumhuriyet
|11.409
|11.419
|43,00
|
|Tam
|10.983
|11.071
|-33,00
|
|Yarım
|5.496
|5.561
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.781
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,65
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,48
|20,51
|0,07
|
|B. Petrol
|86,53
|86,53
|1,39
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Seans Raporu
18:05
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17:59AKCNS
Yüzde 6.90 oranında artışla 116.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 152, 710 adet işlem
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