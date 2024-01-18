***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı İhraç OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına göre güncellenmiştir.Yetkili Organ Karar Tarihi 08.06.2023İhraç Tavanı Tutarı 3.547.703.506Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 04.08.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 17.01.2024İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.01.2025Ek AçıklamalarŞirketimizin, Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin tamamı Şirket'in hakim ortağı Erdemoğlu Holding A.Ş.'ye tahsisli olarak satılmak üzere şarta bağlı paya dönüştürülebilir borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığı başvuru 3.547.703.506 TL nominal ihraç tavanı ile onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Basın Duyurusu.pdfEK: 2 Press Release.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241204BIST