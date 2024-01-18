***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.01.2024 09:30
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı İhraç Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına göre güncellenmiştir.
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.06.2023
İhraç Tavanı Tutarı 3.547.703.506
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.08.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.01.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.01.2025
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin tamamı Şirket'in hakim ortağı Erdemoğlu Holding A.Ş.'ye tahsisli olarak satılmak üzere şarta bağlı paya dönüştürülebilir borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığı başvuru 3.547.703.506 TL nominal ihraç tavanı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Basın Duyurusu.pdf
EK: 2 Press Release.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241204
BIST