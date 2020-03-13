***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.03.2020 19:25
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Kâr Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 13.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.04.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
SASA, TRASASAW91E4 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
SASA, TRASASAW91E4 0 0
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2 PROFIT DISTRIBUTION TABLE.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 830.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 75.549.377,16
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 12.602.000 -80.181.009,84
4. Vergiler ( - ) 1.051.578.000
5. Net Dönem Kârı 1.064.180.000 -80.181.009,84
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.064.180.000 -80.181.009,84
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.064.180.000 -80.181.009,84
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 1.064.180.000 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 1.064.180.000 TL Konsolide Net Dönem Kârı elde edilmiştir.
Yönetim Kurulumuzun 13 Mart 2020 tarihli toplantısında söz konusu finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 1.064.180.000 TL net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 80.181.009,84 TL cari yıl zararı bulunduğu görülerek
-VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 2019 yılı faaliyetlerinin 80.181.009,84 TL cari yıl zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar payı dağıtılmamasına ve VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre oluşan 80.181.009,84 TL cari yıl dönem zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına,
-TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 1.064.180.000 TL net dönem karının ise ilgili finansal tablolarda geçmiş yıl karlarına aktarılmasına
-Bu hususlarının 07 Nisan 2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828958
BIST