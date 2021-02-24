***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Kâr Dağıtım ÖnerisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 24.02.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)SASA, TRASASAW91E4 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)SASA, TRASASAW91E4 290.000.000 34,93975Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 312.188.000 TL Konsolide Net Dönem Kârı elde edilmiştir.Yönetim Kurulumuzun 24 Şubat 2021 tarihli toplantısında-Kâr dağıtım tablosunda açıklandığı üzere Net Dönem Kârından Esas Sözleşmemizin 31.maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak 15.433.632,57-TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılmasına, kalan 296.894.367,43-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının 6.754.367,43-TL'sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına ve kalan 290.000.000-TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının Birinci Kâr Payı (Bedelsiz) olarak dağıtılmasına,-Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise yasal kayıtlarımızda yer alan 388.853.661,28-TL. Net Dönem Karından 80.181.009,84-TL'lik geçmiş yıl zararının düşülmesinden sonra, Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak 15.433.632,57-TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılmasına, kalan 293.379.018,87-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının 3.379.018,87-TL'sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına ve kalan 290.000.000-TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının Birinci Kâr Payı (Bedelsiz) olarak dağıtılmasına,-Mevcut 830.000.000-TL sermaye karşılığında pay sahiplerine %34,93975 oranında bedelsiz kâr payı dağıtılmasına, bu hususun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına,oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfEK: 2 SASA POYESTER SANAYİ A.Ş. PROFIT DISTRIBUTION.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUSASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 830.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 75.549.377,16Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı -275.020.000 389.127.758,564. Vergiler ( - ) 587.208.000 274.097,285. Net Dönem Kârı 312.188.000 388.853.661,286. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 80.181.009,847. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 15.433.632,57 15.433.632,578. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 296.754.367,43 293.239.018,87Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 293.239.018,879. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 140.00010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 293.379.018,8711. Ortaklara Birinci Kâr Payı 290.000.000* Nakit* Bedelsiz 290.000.00012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 6.754.367,43 3.379.018,8720. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 290.000.000 98,9 0,3494 34,93975TOPLAM 0 290.000.000 98,9 0,3494 34,93975http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912097BIST