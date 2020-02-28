***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.02.2020 18:11
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Paya Dönüştürülebilir Tahvil (Convertible Bond) İhracı Opsiyonunun Değerlendirilmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 28.02.2020
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. Maddesi'nin ekteki şekliyle tadili kapsamında 28.02.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği (Sermaye).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822894
BIST
18:05105.994
En Yüksek
|Değişim
|: -4,01%
|| -4.424,72
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
18:056,2426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0422
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
18:056,8464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0247
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
18:05322,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -3,58
|Açılış
|: 322,98
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
322,84
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,88
|47.817.174
|% 14,79
|
|HUBVC
|26,12
|18.239.992
|% 12,91
|
|TSPOR
|5,95
|64.773.053
|% 10,80
|
|MEMSA
|0,37
|1.779.575
|% 8,82
|
|MZHLD
|14,80
|69.482
|% 8,42
|
|YBTAS
|4.221,00
|135.072
|% -10,00
|
|IHEVA
|3,27
|4.438.731
|% -9,92
|
|HALKS
|2,92
|122.003
|% -9,88
|
|SANFM
|5,59
|964.253
|% -9,84
|
|BALAT
|2,40
|554.724
|% -9,77
|
|THYAO
|11,75
|1.733.947.150
|% -3,29
|
|YKBNK
|2,29
|279.314.779
|% -6,53
|
|ODAS
|1,96
|274.807.123
|% -3,92
|
|TUPRS
|101,30
|256.653.614
|% -1,55
|
|EKGYO
|1,39
|233.831.315
|% -5,44
|
|EKGYO
|1,39
|233.831.315
|% -5,44
|
|IHLGM
|1,21
|181.263.308
|% -6,20
|
|ODAS
|1,96
|274.807.123
|% -3,92
|
|CEMAS
|1,16
|129.350.853
|% -4,92
|
|ADESE
|1,38
|88.820.763
|% -5,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9797
|8,0197
|% 0,11
|
|Frank
|6,4298
|6,4685
|% 0,91
|
|Riyal
|1,6586
|1,6669
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.609
|-27,93
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,74
|16,78
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,13
|
|B. Petrol
|50,02
|50,02
|-1,71
|
Seans Raporu
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17:58SKTAS
Yüzde -7.42 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 169, 424 adet işlem
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17:57HUBVC
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5660, 33 kaybederek (% -4.30 ) 125, 978
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Yüzde -7.60 oranında düşüşle 20.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 425, 183 adet işlem