***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılmasına İlişkin Genel Kurul OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 28.02.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 11.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.04.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" çerçevesinde Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının 1.500.000.000 TL artırılarak 1.500.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL' ye yükseltilmesi,Geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları olarak güncellenmesi, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. Maddesinin ekteki şekliyle tadili 07.04.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835830BIST