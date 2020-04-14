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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.04.2020 17:04
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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımının Tescil Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 28.02.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.04.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 14.04.2020

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" çerçevesinde Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının 1.500.000.000 TL artırılarak 1.500.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi,Geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları olarak güncellenmesi,Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8.Maddesinin ekteki şekliyle tadili, 07.04.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Genel Kurul toplantısında kabul edilmişti. Şirketimizin 07.04.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14.04.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837864


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